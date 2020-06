Galerie: Die neuen Pokémon von Isle of Armor und The Crown Tundra

Gestern teilte Nintendo das Erscheinungsdatum des ersten kostenpflichtigen Zusatzinhalts von Pokémon Schild/Schwert mit. Im Video haben wir gleichzeitig einen tiefergehenden Überblick auf einige der Neuerungen werfen können, die bestehende Spieler des Rollenspiels im nächsten halben Jahr erwarten dürfen. Im Fokus standen natürlich vor allem die Pokémon selbst, da viele bestehende Exemplare aus früheren Generationen zurückkehren werden. Einige davon treffen wir zum ersten Mal in ihrer neuen Galar-Form, mache sind sogar in der Lage temporäre Gigadynamax-Entwicklungen durchzuführen. In diesem Artikel zeigen wir euch einige der spielerischen Highlights.

You're watching Werben

Die neuen legendären Pokémon

Wir kannten Kubfu bereits, der sich je nach Training in eine andere Form von Urshifu weiterentwickelt. Neu sind seine beiden Gigadynamax-Varianten:

Zusätzlich zum düsteren Karatebären dürft ihr euch auf die beiden Neuzugänge Regieleki und Regidrago freuen, die mit Isle of Armor in das Spiel gelangen:

Die alten legendären Hasen

Drei ikonische legendäre Pokémon kehren mit Isle of Armor in Pokémon Schild/Schwert zurück und das hat bereits mächtig für Aufsehen gesorgt. Auf dem Weg sind die neue Galar-Versionen von Arktos, Zapdos und Lavados:

Galar- und Gigadynamax-Versionen

Die Dyna-Raid-Form von Glurak kennen Spieler der aktuellen Pokémon-Generation bereits, nun kehren zwei weitere Klassiker zurück - Bisaflor und Turtok. Sie werden nicht nur weiter wachsen, sondern haben auch neue Fähigkeiten am Start.

Flegmon und Lahmus sind vielleicht nicht im eigentlichen Sinne legendär, dafür sind sie mindestens ebenso beliebt und in Isle of Armor werden wir eine neue Kampfform des mit Abstand gemütlichsten Pokémon-Duos sehen.

Sonstige Rückkehrer

Wir haben noch viele weitere Exemplare aus früheren Generationen gesehen, doch nicht alle Pokémon erhalten eigenes Bildmaterial (viele sind "nur" aufgemotzte Varianten der aktuellsten 3DS-Versionen). Dafür fassen diese beiden Bilder unserer spanischen Kollegen ziemlich gut zusammen, was euch in Isle of Armor und The Crown Tundra erwarten wird. Mehr als 100 Pokémon will Game Freak mit dem Update nachlegen und die werden selbst Spieler erhalten, die die Add-Ons und den Saison Pass nicht kaufen.

Quelle: Nintendo.