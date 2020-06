Pokémon Schild/Schwert: Erste Erweiterung Isle of Armor steht in zwei Wochen an

Nintendo hat einen neuen Trailer für Pokémon Schild/Schwert veröffentlicht, in dem das Erscheinungsdatum für Isle of Armor festgelegt wurde. Die erste von zwei geplanten Erweiterungen, die in seinem Saison Pass enthalten ist, wird ab dem 17. Juni auf der Nintendo Switch zum Download bereitstehen. Das neue Video gibt uns einen Überblick über die beiden Fragmente des Saison Passes, da es nicht nur den Inhalt von Isle of Armor darstellt, sondern auch The Crown Tundra thematisiert.

Wir sehen eine lange Liste neuer und alter Pokémon-Arten, die den Pokédex von Schwert und Schild bis Ende des Jahres füllen werden. Game Freak will allein im ersten DLC über 100 Pokémon früherer Generationen hinzufügen und darunter sind einige Exemplare, die Fans schon lange kennen (und schmerzlich vermissen). Außerdem haben wir Galar- und neue Gigamax-Formen entdeckt, mit denen wir es in Dyna-Raids aufnehmen können.

Ein spannendes Detail des neuen Trailers sind die Galar-Formen der drei legendären Vogel-Pokémon Arktos, Zapdos und Lavados, die uns wohl im zweiten DLC, das später in diesem Jahr erscheint, erwarten. Außerdem sind viele weitere legendäre Pokémon zu sehen, darunter auch neuere Varianten aus Sonne und Mond. Ebenfalls kurz im Bild ist der neue Kooperationsmodus für zwei Personen im Ligaduell.