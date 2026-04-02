Galaxies Spring Showcase wird im April Supermassive, Focus, Bandai Namco und weitere präsentieren

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Die ständige Flut von Showcases und speziellen Gaming-Übertragungen hat sich jetzt, wo Ostern steht, etwas verlangsamt, aber bald wird es wieder Fahrt aufnehmen. Im April sind einige große Events geplant, darunter die Rückkehr der Galaxies Gaming Showcase, die sich als Austragungsort für das Frühjahrsevent 2026 abzeichnet.

Die für den 16. April geplante Show wird über 40 Partner zusammenbringen und bis zu sieben Weltpremieren umfassen. Was einige der Entwickler und Titel betrifft, die auf der Messe präsent sein werden, so haben wir bereits eine Menge Informationen erhalten, die ein Fundament bilden.

In einer Pressemitteilung wird uns mitgeteilt, dass Bandai Namco mehr von Echoes of Aincrad präsentieren wird, während Focus Entertainment offenbar mehr von Yerba Buena und Atomic Hearts letztem DLC namens Blood on Crystal präsentiert. Fumi Games taucht für einen Launch-Vorgeschmack auf Mouse: P.I. auf. Für Hire wird Supermassive Games mehr Directive 8020 präsentieren können, und Team17 hat Neuigkeiten zu Hell Let Loose Vietnam und Wardrum.

Darüber hinaus hat Shiro Games Informationen über SpaceCraft sowie Farever und Frostrail bereit. Shiros neues Unlimited-Label wird außerdem ein nicht angekündigtes Projekt präsentieren, das angeblich von einem "renommierten Studio hinter einem millionenverkauften Titel " entwickelt wurde. Wired Productions wird dann erscheinen, um über When Sirens Fall Silent, Hotel Architect und Task Time zu sprechen. Saber Interactive hat einen neuen Trailer für Bus Bound vorbereitet, Digital Sun wird uns in die Welt von ReVamp führen, und Astragon Entertainment wird eine Weltpremiere liefern.

Aber warte, es gibt noch mehr zu wissen! Kinetic Games wird über Phasmophobia sprechen, Raw Fury wird auf Rivage eingehen, Wargaming wird mehr World of Tanks: Heat präsentieren, Coffee Stain wird das Veröffentlichungsdatum für Huntdown: Overtime veröffentlichen, und Thunder Lotus wird eine neue Demo für 33 Immortals vorstellen. Gambit Digital und Unreliable Erzähler sprechen über The Caribou Trail, Curve Games stellt Sovereign Tower ins Rampenlicht, Funkotronic Labs erzählt mehr über Scramble Knights Royale, und Alawar liefert eine Weltpremiere.

Dann sollten wir auch Neuigkeiten von Headup über Second Stone und das Veröffentlichungsdatum von Casual Loop erwarten, während Blue Dot Games das Debütdatum für 83 mitteilt. Far From Home Games wird mehr über Forever Skies sprechen, während Rebel Pixel bereit ist, ein neues Spiel vorzustellen. Arte France wird eine Demo für The Merlies veröffentlichen, wobei Envar Games bereit ist, auch das Veröffentlichungsdatum von Witchspire bekannt zu geben.

Abschließend wird uns auch mitgeteilt, dass die folgenden Unternehmen anwesend sein werden, aber zusätzliche und spezifische Informationen wurden nicht geteilt.



Jagex



Kontrastspiele



Headup-Spiele



Business Goose



Flat28



Numor Spiele



Verwandte Spiele



Lieferteam



Endflamme



Zeitgeist Studio



Black Lantern Collective



6Side Studio



Upstream Arcade



Talent Digitale Kunst



Cavalier Game Studios



Schneeburg-Spiele



Was die genaue Zeit angeht, zu der das Galaxies Spring Showcase stattfinden wird, so ist es für 20:00 Uhr BST/21:00 Uhr MESZ am 16. April angesetzt und du kannst die Action live auf YouTube und Twitch verfolgen.