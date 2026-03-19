Galatasarays Noa Lang erholt sich von einer erfolgreichen Operation am Daumen

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Noa Lang, 26-jähriger niederländischer Mittelfeldspieler von Galatasaray, erholt sich nach einer schweren Verletzung während des Champions-League-Spiels Liverpool gegen Galatasatay gestern Abend in Anfield, das für die lokale Mannschaft 4:0 endete. In der 76. Minute lief Lang wegen Trägheit weiter und kollidierte mit der Werbetafel im Stadion, wobei er seine Hand in den Rücken des Plakats legte und eine schwere Schnittwunde am rechten Daumen verursachte.

Lang fiel weinend vor starken Schmerzen zu Boden und benötigte Sauerstoff, bevor er auf einer Trage aus dem Stadion ins Krankenhaus gebracht wurde, wo er operiert wurde.

Ein Selfie mit zwei Krankenschwestern, die in einem Krankenhaus lächeln, das Stunden später auf Instagram gepostet wurde, stand im Kontrast zu den schrecklichen Bildern seiner Verletzung, mit einer tiefen Schnittwunde am Daumen und einer blutüberströmten Hand. "Die Operation ist gut verlaufen! Danke für all die Nachrichten", schrieb er.

Mehrere Bilder und Videos des Vorfalls zeigen die Plakate in sehr schlechtem Zustand. Lang, seit 2021 niederländischer Nationalspieler, derzeit auf Leihbasis von Napoli in der Türkei, spielte zuvor für PSV und Club Brügge.