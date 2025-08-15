FuturLab verrät den "erschwinglichen" Preis für PowerWash Simulator 2

HQ

Wir wissen noch nicht, wann PowerWash Simulator 2 erscheinen wird, da die Scrubbing-Fortsetzung noch ein Startfenster Ende 2025 hat. Anscheinend wird sich das nicht ändern, aber es ist wahrscheinlich, dass auch das feste Datum vor der Tür steht, und wir sagen das, weil jetzt FuturLab die Preise für das Projekt bekannt gegeben hat.

In einem neuen Trailer bestätigt der Entwickler, dass PowerWash Simulator 2 tatsächlich ein recht erschwingliches Spiel sein wird. Der Preis wird 19,99 £ / 24,99 € / 24,99 $ betragen, und das alles, während die regionalen Preise überprüft werden, um sie in mehreren Gebieten anzupassen oder niedriger zu sein.

Auf die Frage, warum der Preis des erwarteten Spiels so niedrig ist und den Preis des Originalspiels widerspiegelt, hat Chris Mehers, COO von FuturLab, mit der folgenden Erklärung erklärt:

"Wir sind aufgrund des Erfolgs von PowerWash Simulator und seiner leidenschaftlichen Community in der glücklichen Lage, den Preis für unseren Nachfolger so erschwinglich wie möglich zu halten. Es gibt so viele persönliche Anekdoten darüber, wie das Spiel unseren Spielern geholfen hat, dass wir sicherstellen wollten, dass wir das Erlebnis weiterhin zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten können."

Sie sollten auch nicht befürchten, dass der erschwingliche Preis zu einem eingeschränkten Erlebnis führen wird, denn FuturLab verspricht, dass das Spiel mit einem 38-stufigen Career Mode, Split-Screen-Unterstützung, einer Online-Kampagne für vier Spieler, verbesserter Grafik, neuen Fortbewegungsmechaniken, erweiterter Ausrüstung, einer anpassbaren Heimatbasis und sogar streichelbaren Katzen debütieren wird. Dies wird dann durch einen "stetigen Strom" von Post-Launch-Ergänzungen verstärkt, einschließlich kostenloser und lizenzierter Inhalte, die bereits in den Monaten nach der Veröffentlichung auf den Markt kommen werden.

Die Pressemitteilung von FuturLab, die sich auf diese Ankündigung bezieht, erklärt auch ein wenig mehr über den Preis, indem sie darauf hinweist, dass wir uns in einem Klima befinden, in dem die Lebenshaltungskosten begrenzt sind, dass die Spieler ein begrenztes Budget haben, dass das Spiel ein Instrument zur Dekompression des Wohlbefindens ist, dass dieser Preispunkt "von einem Ort echter Wertschätzung kommt" und dass "Die Hoffnung ist, dass die fortgesetzte Unterstützung für die Fortsetzung es ihnen ermöglichen wird, diesen erschwinglichen Preis bei der Markteinführung beizubehalten, ohne Pläne, ihn zu erhöhen."

