Future Knight das neue "LCD Neo-Retro"-Spiel von Aeternum Games Studios und Studio Koba

Wir haben Ihnen kürzlich von der neuen Partnerschaft zwischen Aeternum Games Studio und Studio Kobe berichtet, zwei Giganten der Videospielindustrie in Spanien. Heute können wir endlich die Früchte dieser Partnerschaft enthüllen: Future Knight.

Dieses Spiel, mit einem künstlerischen Stil namens "LCD Neo-Retro", den Fans der 80er lieben werden, ist voller Action in einem ähnlichen Format wie "Game & Watch". In den Worten der Entwickler selbst: "Future Knight ist anders. Es ist seltsam. Es ist reine Nostalgie. Wir hoffen, Sie genießen es genauso sehr, wie wir es genossen haben."

Was Future Knight besonders macht, ist sein Kampfsystem, das auf der gleichzeitigen Choreografie basiert

von zwei Charakteren. Die Spieler müssen abwechselnd zwischen den Future Knight und

Zwei weitere, um einen "tödlichen Tanz" zu erschaffen:





Future Knight: Bietet Feuerkraft mit seiner "Techno Blaster"-Quantenpistole und Nahkampfangriffen.



Zwei weitere Punkte: Bietet extreme Mobilität, ermöglicht es dir, Wände zu erklimmen, Super-Dashes auszuführen und dich in enge Räume zu schleichen. Kooperation ist entscheidend: Future Knight gewinnt Lebenspunkte zurück, wenn Zwei mehr verwendet wird, und umgekehrt, sodass der Spieler gezwungen ist, die Synergien zu meistern.



Dies ist zweifellos ein auffälliger Titel, der dank seiner einzigartigen künstlerischen Vision eines dieser Spiele werden könnte, das sich von der Masse abhebt. Das Spiel wird für PC (Steam), Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein.

Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen:

HQ

Was hältst du von Future Knight ?