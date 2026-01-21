Studio Koba und Aeternum Game Studios schließen sich zu einem Entwicklungsunternehmen "Mastodon Dinozord" zusammen.

HQ

Die Entwickler Studio Koba und Aeternum Game Studios haben gemeinsam angekündigt, dass sie zusammenkommen und sich für ein zukünftiges Projekt zusammenschließen werden. In zwei separaten Stellungnahmen wird erwähnt, dass dies "keine Übernahme und auch keine einfache Zusammenarbeit" sei, sondern vielmehr eine "unerwartete Allianz", die "die Form eines Spiels annehmen wird".

Die Entwickler von Haneda Girl und Aeterna Noctis haben nicht genau offenbart, was sie als Duo vorhaben, aber sie haben angedeutet, dass die Zusammenarbeit zu einer viel leistungsfähigeren Entwicklungspipeline führen wird, wobei die Studio Koba -Aussage diesen Schritt wie folgt beschreibt.

"Wir sind stärker denn je. Wir sind der 'Mastodon Dinozord'. Wir sind die Verschmelzung von Goku und Vegeta."

Aeternum Game Studios erweitert diesen Punkt durch die Erklärung: "Wir haben beschlossen, gemeinsam ins Unbekannte zu gehen, um etwas zu erschaffen, das keiner von uns sich einzeln hätte vorstellen können. Was wir uns ausdenken, wird die Regeln ändern."

Für mehr darüber, wie beide Entwickler arbeiten, hatten wir kürzlich die Gelegenheit, mit Studio Koba über Haneda Girl und ebenso mit Aeternum Game Studios über Aeterna Noctis zu sprechen. Siehe beide Interviews unten.

