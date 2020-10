Fuser: Harmonix wirbt David Hasselhoff an

Fuser steckt uns in die Schuhe eines DJs, der durch die Welt reist und überall Festival-Partys veranstaltet. Um ein breiteres Publikum auf das Rhythmusspiel aufmerksam zu machen, fährt Harmonix nun die großen Geschütze auf, denn neben anderen Künstlern wurde der Schauspieler David Hasselhoff für einen neuen Trailer engagiert. Die Fernsehlegende der Achtziger- und Neunzigerjahre ist der Protagonist dieses neuen Werbeclips und darin zeigt er auf, dass mit diesem Game wirklich jeder Spieler zu einem musikalischen Genie werden kann.

Der berühmte Produzent Thomas Wesley Pentz, seinen Fans eher als Diplo bekannt, ist ebenfalls Teil dieser neuen Werbekampagne. Seine Aufgabe ist es, Spieler auf diese Webseite zu verweisen, wo sie sich schon jetzt in einen DJ verwandeln können. Unter den Teilnehmern werden verschiedene Preise verlost, darunter auch die Möglichkeit, in einem Multiplayer-Duell von Fuser gegen Diplo anzutreten, sobald das Spiel am 10. Oktober zum Verkauf steht. Wer mehr über den Titel erfahren möchte, der schaut sich in unserer Vorschau um.