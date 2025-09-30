Fünfzig Jahre nach dem brutalsten Boxkampf der Geschichte: Der Thrilla in Manila

HQ

An diesem Mittwoch jährt sich zum 50. Mal eines der legendärsten Ereignisse der Sportgeschichte: Muhammad Ali gegen Joe Frazier um den World Heavyweight Title, der am 1. Oktober 1975 in Manila ausgetragen wurde.

Ali, der damals als Cassius Marcellus Clay bekannt war, kam mit Flair auf die Philippinen und verwandelte seinen Auftritt in ein Spektakel aus Poesie und Show, das sowohl die Menge als auch die Aufmerksamkeit von Präsident Ferdinand Marcos auf sich zog.

Seine psychologischen Spiele erstreckten sich auch auf Frazier, den er im Vorfeld des Kampfes gnadenlos hetzte und die Bühne für 15 Runden unerbittlicher Kämpfe bereitete. Alis früher Vorteil wich der explosiven Kraft von Frazier in den mittleren Runden.

In der zehnten Runde waren beide Männer sichtlich erschöpft und forderten ihre Ausdauer und Willenskraft auf ein außergewöhnliches Niveau. Alis Widerstandsfähigkeit setzte sich schließlich durch, wobei Fraziers teilweise Blindheit zu dem brutalen Tribut beitrug, der in den letzten Runden gefordert wurde.

Der Kampf endete damit, dass Ali zum Sieger erklärt wurde und vor Erschöpfung zusammenbrach, während die Menge in Jubel ausbrach. Jeder, der daran interessiert ist, sich diesen legendären Kampf noch einmal ausführlich anzusehen, kann dies natürlich im Video oben oder über den folgenden Link tun. Go!