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Ein Drohnenangriff auf ein Lagerhaus nahe Moskau hat bei einem Angriff aus der Ukraine in der Nacht mindestens fünf Menschen getötet und zehn weitere verletzt, so russische Behörden. Der Gouverneur der Region gab nicht preis, worauf die Ukraine mit ihrem Angriff zielte, aber es ist möglich, dass der Drohnenangriff auf eine weitere von Wildberries betriebene Anlage gezielt war.

Wildbeeren werden laut BBC News oft als der "russische Amazonas" bezeichnet. In den letzten Wochen hat die Ukraine Angriffe auf von Wildberries betriebene Lagerhäuser durchgeführt, in der Hoffnung, die Nachschublinien für das russische Militär zu stoppen. Moskau bestreitet, dass die Wildberries-Anlagen als Depots für das Militär genutzt werden.

Russland startete zudem eigene Angriffe auf die Ukraine, tötete vier und verletzte mehrere weitere. Das russische Verteidigungsministerium teilte am Montagabend vor Dienstag mit, dass es 320 Drohnen zerstört habe. Laut dem staatlichen Notdienst in der ukrainischen Provinz Dnipro wurde ein Lebensmittellager in Brand gesetzt, wobei russische Angriffe in der Stadt Bilhorod-Dnistrovskyi auch zwei Personen verletzten.