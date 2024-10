Funcom "schaute sich an, Dune: Awakening 100 Jahre vor den Büchern zu spielen", bevor er sich auf eine alternative Zeitlinie einigte

HQ

Falls du Dune: Awakening in letzter Zeit verfolgt hast, ist dir sicherlich aufgefallen, dass das Spiel ein ganz besonderes Dune-Erlebnis bietet, da es in einer alternativen Zeitlinie angesiedelt ist, in der Paul Atreides nie zur Welt kam. Dies gibt den Entwicklern von Funcom die Möglichkeit, die Erzählung auf eine Weise zu gestalten, die sonst nicht umsetzbar wäre, doch das sollte nicht immer die Regel sein.

Im Gespräch mit Joel Bylos, dem Chief Creative Officer undDune: Awakening Creative Director von Funcom, erzählte er mir, dass sie einmal darüber nachgedacht haben, das Spiel in der Vergangenheit und sogar in der fernen Zukunft anzusiedeln.

"Wir haben also eine Menge Ideen untersucht, oder? ", sagte Bylos . "Wir wussten, dass wir die Politik des Universums haben wollten. Wir wussten irgendwie, dass wir Fraktionen auf dem Planeten haben wollten, wie die Harkonnen und die Atreides. Es gibt keine wirkliche Zeitlinie, in der sie auf dem Planeten existieren. Es gibt ein paar Stunden, in denen die Harkonnen die Atreides zerstören, aber ansonsten gibt es keine wirkliche Zeitlinie. Wir haben uns das also angeschaut und uns gefragt, wie wir all diese Faktoren zusammenbringen können.

"Und wir haben uns überlegt, ob wir es 100 Jahre vor den Büchern ansiedeln sollten. Wir haben uns überlegt, ob wir es in die Zukunft versetzen könnten, in die Zeit des Gottkaisers von Dune... und schließlich landeten wir bei der Frage, was wäre, wenn Jessica ein Mädchen statt eines Jungen hätte? Denn das ändert alles. Es ermöglicht uns, Charaktere, die in diesen Schlachten sterben, am Leben zu erhalten, damit ihr sie im Spiel treffen könnt. Es ermöglicht uns, den Spieler die Dinge stärker beeinflussen zu lassen. Und es bedeutet auch, dass die Leute, die die Bücher gelesen oder den Film gesehen haben, jetzt etwas Neues zu entdecken haben. Es ist nicht nur die Dune, die sie kennen, die, um ehrlich zu sein, bereits viel besser gemacht wurde, als ich es jemals könnte. Es macht also keinen Sinn, es zu kopieren."

Gemäß der Inspiration von Dune: Awakening erzählte mir Bylos auch, dass Funcom sich auf die ersten drei Kernbücher konzentrierte und nicht auf die breitere Geschichte, die ziemlich schnell ziemlich seltsam wird.

"Also betrachteten wir die ersten drei als eine Art Kernquelle für das Spiel. Es ist also Dune and Dune Messiah und Children of Dune. Und dann haben wir all die Dinge, die Brian gemacht hat, auch als Hintergrund für diese Filme genommen. Elemente davon schleichen sich also auch ein. Und wir erwähnen Figuren aus diesen Büchern. Und dann ist es natürlich nur das größere Universum. Also schauen wir uns die Dinge an. Aber es sind vor allem diese drei, das ist es, was ich dem Team sage, ist unsere Hauptquelle."

Weitere Informationen zu Dune: Awakening und einen weiteren Einblick in die seltsame Geschichte von Frank Herberts Sci-Fi-Epos finden Sie im vollständigen Interview mit Bylos unten.