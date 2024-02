Full Swing kehrt im März zurück

Netflix hat angekündigt, dass eine weitere seiner Sport-Doku-Serien in diesem Frühjahr auf den Streamingdienst zurückkehren wird. Nachdem Break Point Anfang Januar eine zweite Staffel bekommen hat und Drive to Survive in wenigen Wochen seine sechste Staffel startet, soll auch Full Swing im März zurückkehren.

Die Golf-Doku-Serie wird die Profigolfer während der gesamten Saison 2023 begleiten und zweifellos versuchen, eine Reihe sehr aufregender wichtiger Entwicklungen abzudecken, wie z. B. die PGA und die von Saudi-Arabien unterstützte LIV, die trotz vieler Animositäten im Vorjahr eine Einigung erzielten.

Derzeit gibt es noch keinen Trailer für die neue Staffel von Full Swing, aber wir können davon ausgehen, dass dieser eher früher als später erscheinen wird. Wir haben ein Poster, das das Veröffentlichungsdatum 6. März 2024 bestätigt und auch zeigt, dass viele führende Golfer wie Rory McIlroy, Matt Fitzpatrick, Rickie Fowler, Justin Thomas und andere die Hauptrolle spielen werden.