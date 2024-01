Formula 1: Drive to Survive Staffel 6 feiert im Februar auf Netflix Premiere

Die letzten fünf Staffeln von Formula 1: Drive to Survive kamen abwechselnd im Februar und März an, so dass viele von uns in letzter Zeit auf ein Update über die sechste gewartet haben. Das Warten hat nun ein Ende.

Eine Pressemitteilung enthüllt, dass Staffel 6 von Formula 1: Drive to Survive am 23. Februar auf Netflix debütieren wird, was bedeutet, dass wir weniger als einen Monat davon entfernt sind, etwas von der Action und dem Drama, das sich hinter den Kulissen der letzten Staffel abgespielt hat, mit eigenen Augen zu erleben.