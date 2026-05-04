Frühe Konzeptzeichnungen für Sonic Adventure enthüllt

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Als der Mega Drive Ende 1994 schließlich ausgemustert und durch den Sega Saturn ersetzt wurde, erwarteten die meisten Leute, dass ein neuer Sonic-Plattformer die neue Konsole in die Zukunft führen würde. Aber... nichts dergleichen ist je passiert (vergleiche das mit einer Nintendo-Konsole ohne Mario-Abenteuer, um zu verstehen, wie seltsam das schien), obwohl eine hochkarätige Umfrage von 1992 zeigte, dass Sonic bei Kindern beliebter war als sowohl Mario als auch Mickey Mouse in den USA.

Erst mit der Dreamcast im Jahr 1998 wurde Sonic in ein neues Abenteuer entfesselt, genauer gesagt in Sonic Adventure. Man könnte jedoch vermuten, dass es mehrere Überarbeitungen durchlaufen hat und seine Reise als potenzieller Sega Saturn-Titel begann. Wie dem auch sei, der offizielle Sonic-Account auf Bluesky hat frühe Konzeptzeichnungen von Sonic Adventure geteilt.

Sie zeigen ein Sonic-Spiel, das ganz anders hätte aussehen können, einschließlich Charaktere, die Dr. Robotniks Design ähnlicher sind als die "normaleren" Menschen, denen wir im Spiel begegnet sind, sowie eine frühe Version dessen, was wir für Mystic Ruins halten. Es scheint auch, dass Sonic selbst ursprünglich ein Design haben sollte, das seinem Aussehen während der Mega-Drive-Ära näherkommt.







