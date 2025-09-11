FromSoftware veröffentlicht brutales Deep of the Night-Update für Nightreign

HQ

Hast du das Gefühl, dass Nightreign nicht herausfordernd genug ist? Perfekt – FromSoftware hat ein Update speziell für Sie entwickelt: Deep of the Night. Ein brutal schwieriger (und laut den Entwicklern selbst "extrem herausfordernder") Modus, der für die Hardcore-Fans entwickelt wurde. Kurz gesagt, es ist für diejenigen, die keine Angst vor dem Sterben haben.

Erwartet neue Gegnervariationen, Relikte, Waffen und vieles mehr, wenn Deep of the Night am 11. September völlig kostenlos erscheint. Wenn du also das meiste, was das Spiel zu bieten hat, bereits geklärt hast, deinen eigenen Verstand hasst und das Gefühl hast "Ich möchte mich jede Nacht in den Schlaf weinen", dann könnte Deep of the Night genau das Richtige für dich sein. Schauen Sie sich den Trailer unten an.