Frisches Gaming-Futter zum Wochenende

Das Wochenende steht wieder vor der Tür und es ist Pfingsten, den Leuten steht also ein langes Wochenende bevor. Wir werfen deshalb einen Blick auf ein paar Spiele, die es derzeit kostenlos oder zumindest günstig im Games-Abo gibt.

Wer Far Cry 5 noch nicht ausprobiert hat, der darf das Actionspiel vom 29. bis zum 31. Mai auf Uplay (PC) ausprobieren. Der gesamte Titel ist am Start, sodass euch eine erleuchtende Erfahrung bevorsteht. Vielleicht müsst ihr mit eurer Zeit ein wenig aufpassen, denn euch erwarten viele Nebenbeschäftigungen (ein paar unserer Freunde haben den Großteil ihrer Zeit mit einer Angel in der Hand verbracht...).

Ansonsten bietet der Epic Games Store derzeit Borderlands: The Handsome Collection an. Die Sammlung kostet normalerweise 60 Euro und vereint die verbesserten Versionen von Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel in sich. Bis zum 4. Juni um 16:00 Uhr könnt ihr das Angebot abgreifen.

Das waren unsere großen Highlights bei den kostenlosen Spielen, doch es gibt an diesem Wochenende noch mehr Games, die ihr zumindest günstig ausprobieren könnt. Abonnenten von Xbox Live Gold dürfen auf der Xbox One nämlich Microsofts "Free Play Days" nutzen, um bis zum Montag um 9 Uhr das Anime-Kampfspiel Jump Force, den neuen Crytek-Shooter (PvPvE) Hunt: Showdown und das Weltraumstrategiespiel Stellaris: Die Konsolenedition zu spielen. Dazu gibt es natürlich die monatlichen Spiele von Xbox Games for Gold und das Pendent von Sony mit PS+, aber ich dürftet mit den Dingen hier gut beschäftigt sein.