No Man's Sky findet im unendlichen All Wurmloch zum Xbox Game Pass, Games for Gold für Juni bekannt

You watching Werben

Am kommenden Montag beginnt ein neuer Monat und viele Spieler warten gespannt darauf, was diverse Premium-Abonnements ihnen in den kommenden Wochen zum Spielen anbieten werden. Bei Xbox hat sich heute diesbezüglich etwas getan, denn wir kennen einige der frischen Titel aus dem Xbox Game Pass und die Games for Gold im Monat Juni. Microsoft und Hello Games haben zum Beispiel angekündigt, dass No Man's Sky irgendwann im kommenden Monat auf Xbox One und PC dem Xbox Game Pass beitreten wird. Das bedeutet auch, dass der Titel endlich im Microsoft Store verfügbar sein wird.

Beim Thema Xbox Live Gold sind wir dank Xbox Wire ebenfalls schlauer. Auf die folgenden Spiele können zahlende Abonnenten des Online-Dienstes in den jeweiligen Spielen ohne weitere Kosten zurückgreifen: