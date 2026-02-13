Friedrich Merz eröffnet die Münchner Sicherheitskonferenz, während die Staats- und Regierungschefs vor der "Zerstörung" der Weltordnung warnen

HQ

Bundeskanzler Friedrich Merz traf auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein, als die jährliche Versammlung mit deutlichen Warnungen vor globaler Instabilität begann. Die im Hotel Bayerischer Hof stattfindende Konferenz bringt Dutzende von Staats- und Regierungschefs zusammen, um über die Zukunft der EU-US-Beziehungen, die Ukraine und die weitere Sicherheitsordnung zu debattieren. Die Organisatoren beschrieben das internationale System nach 1945 als "unter Zerstörung" und spiegelten damit die wachsende Besorgnis in ganz Europa über sich verändernde geopolitische Dynamiken wider.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte, er erwarte, dass US-Außenminister Marco Rubio europäische Verbündete dazu drängen werde, eine stärkere Führungsrolle innerhalb des Bündnisses zu übernehmen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der an Nebenveranstaltungen teilnimmt, bevor er am Samstag eine Rede hält, begrüßte die Einführung einer gemeinsamen ukrainisch-deutschen Drohnenproduktionslinie und unterstreicht damit Kiews Fokus auf Verteidigungszusammenarbeit.

Der Gipfel enthält außerdem Reden des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, sowie Diskussionen über die Spannungen in Grönland, Iran und dem Nahen Osten. Da transatlantische Beziehungen unter Beobachtung stehen und die Verteidigungsausgaben in ganz Europa steigen, gilt die diesjährige Konferenz weithin als Test der Einheit innerhalb des westlichen Bündnisses...