Free Play Days: Assassin's Creed Odyssey, Sea of Thieves und Smite

Microsoft hat uns diese Woche ja bereits von verschiedenen Anreizen berichtet, die Abonnenten vom Xbox Game Pass im Gegenzug für ihre monatliche Zahlungen erhalten. Nun haben wir außerdem erfahren, welche Spiele Xbox-Live-Gold-Mitglieder am kommenden Wochenende "kostenlos" (es ist nicht kostenlos) auf der Xbox One spielen dürfen. Bis zum Montag um 09:00 Uhr stehen Assassin's Creed Odyssey (das ist zurzeit auf allen Plattformen gratis) und die beiden Multiplayer-Titel Sea of Thieves und Smite bereit.

Diese beiden Games wurden sicherlich deshalb ausgewählt, weil Abonnenten vom Xbox Game Pass in eben diesen Spielen seit kurzem exklusive Anreize erhalten. Wem wirklich kein Geld für Games ausgeben will, der sollte sich stattdessen im Epic Game Store oder auf Steam umschauen.

