Ace Combat, Power Rangers und erstmals DLC-Extras für Abonnenten des Xbox Game Pass

Microsoft hat am Abend weitere Spiele angekündigt, die in der zweiten Märzhälfte auf PC und Xbox One in den Bibliotheken für Abonnenten des Xbox-Game-Passes verfügbar werden. Neu ist hierbei die Einführung der sogenannten "Rewards", einem Bonusprogramm mit exklusiven DLCs und anderen herunterladbaren In-Game-Spielen. Spieler von Smite, Sea of Thieves und World of Tanks erhalten automatisch Skins und weitere kosmetische Gegenstände, wenn sie den Dienst monatlich bezahlen. Unten versuchen wir das alles übersichtlich für euch zusammenzufassen:

Phantasy Star Online 2 betrifft leider nur Spieler aus den Vereinigten Staaten.

Die folgenden Titel verlassen den Dienst in Kürze:

