Free Dynamic Background for Keeper, ein Spiel über einen wandelnden, aber nicht sprechenden Leuchtturm

Am Freitag feiert eines der einzigartigsten Spiele des Jahres Premiere. Die Rede ist von Double Fine's kommendem Titel Keeper, in dem wir als Leuchtturm in "einer Geschichte, die ohne Worte erzählt wird" spielen werden.

Auch wenn das seltsam klingt, ist es wahrscheinlich nur die halbe Wahrheit, und das Studio selbst schreibt, dass sie "große Anstrengungen unternommen haben, um so viel wie möglich von den darin enthaltenen Geheimnissen zu bewahren". Kurz gesagt, wir wissen sehr wenig darüber, und so soll es auch sein.

Es wurde nun auch bekannt gegeben, dass Keeper einen dynamischen Hintergrund bekommen hat. Wenn du deine Xbox Series S/X vor dem Release mit einem kleinen Double Fine Charm aufpeppen möchtest, ist der Hintergrund völlig kostenlos und kann ab sofort heruntergeladen und verwendet werden (schau dir den Bluesky-Beitrag an, um zu sehen, wie er aussieht). Den Veröffentlichungsplan für das Spiel findest du unten.