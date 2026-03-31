Französische Talente, englische Indie-Filmemacher und beliebte asiatische Filmemacher gleichen den Mangel an Hollywood-Studios bei Cannes 2026 aus

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Das 79. Filmfestival von Cannes scheint direkt vor der Tür zu stehen. Die offizielle Auswahl ist noch ein paar Wochen entfernt und erscheint am 9. April, aber die Vorfreude liegt in der Luft, und es scheint, als würden im Mai viele Neulinge sowie alte Favoriten bei einer der größten Filmfeierlichkeiten auftreten.

Laut Variety sind zwar noch viele Filme für das Festival eingereicht worden, aber es gibt immer noch viele talentierte Filmemacher, von französischen Größen über beliebte Indie-Lieblinge bis hin zu völligen Neulingen auf der Bühne. Filme, die für Aufsehen sorgen wollen, sind unter anderem das Kalte-Kriege-Drama 1949 mit Sandra Hüller, der dänische Regisseur Nicolas Winding Refns "Her Private Hell" mit Charles Melton und Sophie Thatcher sowie der nächste Film des Oscar-nominierten Regisseurs Andrey Zvyagintsev, Minotaur.

Das sind nur einige der herausragenden Persönlichkeiten aus dem europäischen Lager. Wenn wir nach Asien blicken, sehen wir, dass Japan einen Palme-d'Or-Gewinner und einen Oscar-Gewinner bringt, nämlich die Regisseure Hirokazu Kore und Ryusuke Hamaguchi, die jeweils Sheep in the Box und All of a Suddenly präsentieren werden. Für US-Filmemacher erwarten wir einige interessante Independent-Filme, darunter James Grays Paper Tiger, in dem Adam Driver, Scarlett Johansson und Miles Teller mitspielen. Es gibt auch Teenage Sex and Death at Camp Miasma, einen Film, der noch nicht bestätigt ist, aber als wahrscheinlich offiziell ausgewählt wird.

Wir erwarten, in Cannes genauso vor Ort zu sein wie im letzten Jahr, mit vielen Eindrücken und einigen wichtigen Interviews aus der Veranstaltung. Haltet die Augen offen für mehr.