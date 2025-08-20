Französische Behörden untersuchen "entsetzlichen" Tod eines Mannes während Live-Stream auf Kick

HQ

Die neuesten Nachrichten über Frankreich . Die französische Staatsanwaltschaft in Südfrankreich hat nach dem Tod eines Mannes mittleren Alters während einer Live-Streaming-Veranstaltung, bei der er missbraucht wurde, Ermittlungen eingeleitet.

Die Person, die eigentlich Raphael Graven heißt, aber online als Jean Pormanove oder JP erkannt wurde, hatte sich eine Fangemeinde aufgebaut, indem sie Live-Streaming-Events moderierte, bei denen sie missbraucht oder gedemütigt wurde.

Die beteiligte Plattform Kick sagte, sie kooperiere voll und ganz mit der Untersuchung und bekräftigte ihr Engagement für die Sicherheit von Inhalten. "Wir sind zutiefst traurig über den Verlust von Jean Pormanove und sprechen seiner Familie, seinen Freunden und seiner Gemeinde unser Beileid aus", fügten sie hinzu.

Frankreichs Hochkommissar für Kinder bezeichnete den Vorfall als "entsetzlich". "Plattformen haben eine immense Verantwortung bei der Regulierung von Online-Inhalten, damit unsere Kinder keinen gewalttätigen Inhalten ausgesetzt sind. Ich rufe die Eltern auf, äußerst wachsam zu sein", schrieb sie auf X.