Frankreich wurde in letzter Sekunde bei den Six Nations gekrönt, ein Herzschmerz für Irland

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Kaum jemand hätte vorhersehen können, wie verrückt der letzte Abend der Six Nations Championship werden würde und wie Frankreich vom Ziel eines Grand Slam (mit jedem Sieg des Rugbyturniers) im Februar zu einem Ausscheidungsknapp überging... während Irland gespannt zusah. Sie brauchten ein Wunder von ihren Nachbarn... und jetzt haben sie einen weiteren Grund, die Engländer zu hassen.

Irlands 43:21-Kantersieg gegen Schottland gab den Iren in letzter Minute Hoffnungen auf einen unerwarteten Titel, der ihr siebter insgesamt sein würde, der erste seit 2024. Alles, was es brauchte, war, dass England Frankreich besiegte... und das Spiel stand in buchstäblich den letzten Sekunden 44:46 für England. Doch England gab einen Straftritt ab, und nach Ablauf der Zeit verfehlte Thomas Ramos (laut einigen Experten der beste Kicker im Rugby) nicht den Ball – ein 48-46, das Frankreich den zweiten Titel in Folge sicherte.

Six Nations 2026 Endtabelle: