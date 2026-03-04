HQ

Frankreich wird den nuklearbetriebenen Flugzeugträger Charles de Gaulle und seine Einsatzgruppe ins Mittelmeer entsenden, während der Konflikt im Nahen Osten eskaliert, hat Präsident Emmanuel Macron angekündigt. Da die Straße von Hormus geschlossen und der Suezkanal sowie das Rote Meer bedroht sind, betonte Macron die Notwendigkeit, die französischen Wirtschaftsinteressen zu schützen und die Schifffahrtsfreiheit für den Welthandel zu gewährleisten.

Zur Trägergruppe gehören die französischen Fregatten L'Amiral Ronarc'h, Alsace, Chevalier Paul, der Tanker Jacques Chevallier und der italienische Zerstörer Andrea Doria. Die Luftgruppe an Bord umfasst typischerweise Rafale-Jets, E-2C Hawkeyes und Hubschrauber. Nach den jüngsten Angriffen in der Region werden zusätzliche Luftabwehreinheiten und Fregatten nach Zypern entsandt.

Macron betonte den Aufbau einer Koalition, um militärische Ressourcen zu bündeln und Seewege zu sichern, die für die Weltwirtschaft unerlässlich sind. Französische Streitkräfte, die bereits im Nahen Osten aktiv sind, haben Drohnen abgefangen, um den alliierten Luftraum zu schützen, während die Verlegung des Flugzeugträgers aus der Ostsee und dem Nordatlantik Frankreichs Engagement unterstreicht, die Region angesichts zunehmender Öl-, Gas- und Handelsstörungen zu stabilisieren...