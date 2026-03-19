Frankreich nennt seinen nächsten Flugzeugträger "France Libre "

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Am Mittwoch besuchte Emmanuel Macron die Baustelle der Naval Group in Indre, wo Frankreichs nächster Flugzeugträger Gestalt annimmt. Er verließ den Raum, nachdem er seinen Namen verkündet hatte: France Libre , nach der Widerstandsbewegung im Zweiten Weltkrieg, die weiterkämpfte, als der Rest des Landes aufgehört hatte. Die Wahl ist nicht subtil, und sie ist auch nicht dazu bestimmt.

Das Schiff ist ein ernsthaftes Stück Hardware. Mit einer Länge von 310 Metern, angetrieben von zwei Kernreaktoren und konstruiert für den Transport von Kampfjets und fortschrittlicher Drohnentechnologie, wird es das größte Kriegsschiff, das je in Europa gebaut wurde. Der Bau ist im Gange. Seeerprobungen werden für 2036 erwartet, wobei der Flugzeugträger 2038 voll einsatzbereit wird, wenn die Charles de Gaulle, das derzeitige französische Flaggschiff, nach fast vier Jahrzehnten Dienst ausgemustert wird.

Wie von Reuters berichtet: "Unsere Meere und Ozeane sind neue Arenen zeitgenössischer Konflikte. Die letzten Tage haben dies bestätigt, und die Zukunft wird es weiter bestätigen", sagt Emmanuel Macron, französischer Präsident.

France Libre // Shutterstock

Das Programm kostet 10,2 Milliarden Euro, und der strategische Kontext verleiht ihm ein Gewicht über die Zahlen hinaus. Da Donald Trump die NATO-Verbündeten dazu drängt, mehr eigene Verteidigungslasten zu übernehmen, positioniert sich Frankreich als Rückgrat europäischer Militärfähigkeiten. Es ist das einzige Land in der EU mit Atomwaffen und eines von nur zwei weltweit neben den Vereinigten Staaten mit einem nuklearbetriebenen Träger.

Washington betreibt elf Teams. China hat drei. Europa hat vorerst Frankreich. Und Frankreich sorgt dafür, dass das etwas zählt.