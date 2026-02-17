Frankreich befreit den mutmaßlichen russischen Schattenflottentanker namens Grinch nach einer hohen Strafe

HQ

Die französischen Behörden haben dem Tanker Grinch (der verdächtigt wird, Teil der russischen Schattenflotte zur Umgehung der Sanktionen zu sein) erlaubt, französische Gewässer zu verlassen, nachdem er eine Strafe in Höhe von "mehreren Millionen Euro" gezahlt und drei Wochen Haft ertragen musste, so der französische Außenminister Jean-Noël Barrot.

Das Schiff wurde letzten Monat im Mittelmeer abgefangen und in Fos-sur-Mer vor Anker gelegt, da vorgeworfen wurde, keine gültige Flagge geführt zu haben. Die Besatzung indischer Staatsangehörigkeit blieb während der Untersuchung an Bord. Die französischen Behörden teilten mit, dass das Eigentümerunternehmen im Rahmen eines Schuldbekenntnisses zu einer finanziellen Strafe verurteilt wurde.

Frankreich und andere Nationen haben zugesagt, gegen Russlands Schattenflotte vorzugehen, ein Netzwerk von über 400 Schiffen, das genutzt wird, um Sanktionen im Zusammenhang mit Moskaus Krieg in der Ukraine zu umgehen. Viele Schiffe sind gealtert, unter undurchsichtigen Einheiten registriert und fahren unter ausländischer Flagge. Barrot betonte, dass "die Umgehung europäischer Sanktionen seinen Preis hat" und damit Frankreichs anhaltendes Engagement für die Durchsetzung von Beschränkungen unterstreichte...