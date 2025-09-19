Frank Grillo sagt, dass die Zusammenarbeit mit DC und Marvel "sehr unterschiedlich" ist

HQ

Das sogenannte Snyderverse, das ehemalige DC-Filmuniversum, gehört bekanntlich der Vergangenheit an. Obwohl das neue Universum offiziell mit Creature Commandos im Dezember letzten Jahres begann, war es natürlich der Sommer-Blockbuster Superman, der das DCU so richtig in Schwung brachte.

Eine Person, die einen guten Einblick in das ist, wie es ist, Superheldenproduktionen zu drehen, ist Frank Grillo, der nicht nur Rick Flag Sr. in den beiden oben genannten Unternehmungen spielt, sondern auch in Peacemaker: Staffel 2 mitspielt und in mehreren großen Marvel Filmen wie Captain America: Civil War und Avengers: Endgame in der Rolle des Brock Rumlow/Crossbones aufgetreten ist.

Als er kürzlich bei The Morning After Pod auftrat, nutzte er die Gelegenheit, um über die Unterschiede zwischen den Dreharbeiten im DCU und im MCU zu sprechen, die anscheinend zahlreicher und größer sind, als man denkt. Über die Arbeit mit den Russo-Brüdern an Marvel sagt er:

"Zunächst einmal hast du zwei Brüder, die Regie führen, oder? Und so erschaffen diese beiden Brüder gewissermaßen ein Wesen. Und sie haben sehr unterschiedliche Stile und neigen dazu,... Regie bei Drehbüchern zu führen, die noch nicht ganz fertig sind."

Obwohl er hinzufügt, dass dies "nicht ungewöhnlich ist", sagt er, dass "man Anpassungen vornehmen muss". Die Zusammenarbeit mit dem DC-Filmboss James Gunn ist dagegen eine ganz andere Geschichte, wenn man sie sorgfältig plant:

"Offensichtlich wurde alles gemacht. Alle Skripte werden im Voraus erstellt. ja. Und Sie müssen eigentlich gar nicht daran herumfummeln. Es ist... Ich meine, er hat wirklich ein klares Konzept, aber er ist der Boss."

Grillo sagt auch, dass ein weiterer Unterschied darin besteht, dass James Gunn (der sich die DC-Führung mit Peter Safran teilt) an der Spitze der Nahrungskette steht, während die Russo-Brüder viele Leute über sich haben, die ein Mitspracherecht haben wollen, wobei man sich vorstellen kann, dass Disney viele Meinungen hat:

"Es ist also nicht so, dass James ein Komitee hat, vor dem er sich verantworten muss, oder? Es sind er und Peter Saffron, während die Russo-Brüder eine ganze Reihe von Leuten haben, die ihre Hand in der Keksdose haben."

Bisher haben wir nur Creature Commandos, Superman und Peacemaker: Staffel 2 vor uns, wenn es um das DCU geht, aber den Einschaltquoten und Zuschauerzahlen nach zu urteilen, scheinen Gunn und Safran einen guten Start hingelegt zu haben. Was denkst du, wie es im Vergleich zum MCU abschneidet?