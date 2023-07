Frank and Drake erscheint heute als "eine doppelte Erzählung" "mit 8.000+ rotoskopierten Bildern"

Wie schon vor der Pandemie hatten wir auf der Gamelab in Barcelona neben Interviews mit den prominentesten Rednern (wie Peter Molyneux) auch die Möglichkeit, einen ersten Blick auf einige der vielversprechenden Titel aus der lokalen Branche zu werfen. Und Frank and Drake erregte unsere Aufmerksamkeit auf den ersten Blick.

"Es ist eine doppelte Erzählung", erklärt Iñaki Díaz im Gamereactor-Video-Interview unten. "Im Grunde ist Franks Charakter vom Monster Frankenstein inspiriert oder hat Züge, hat aber eine erniedrigende Natur und eine begrenzte Ausdauer, so dass er nur tagsüber operiert, und auf der anderen Seite haben wir Drake, der halb Vampir, halb Mensch ist, und er operiert nur nachts, weil er allergisch gegen Sonnenlicht ist."

"Die Dynamik ist also, dass sie neue Mitbewohner sein werden", fährt der Kreativdirektor fort. "Es gibt eine Art Figur, die sie zusammenbringt, aber sie werden sich nie physisch treffen, also müssen sie diese Bindung und diese Beziehung über Haftnotizen und andere Dokumente, die sie sich gegenseitig hinterlassen haben, entwickeln. Das ist also der faszinierende Teil, dass sie separate Quests haben werden und in der Lage sein werden, ein bisschen mehr oder weniger zusammenzuarbeiten, je nachdem, wie man sie auswählt, um sie zu spielen und miteinander in Beziehung zu treten."

Da es von den klassischen Büchern inspiriert ist, gibt es keinen Live-Dialog zwischen den Charakteren, da "jede Entscheidung, die du triffst, auf geschriebenem Text basiert. Es kann eine Haftnotiz sein. Es kann dein eigenes Tagebuch sein, dein eigenes Tagebuch."

Außerdem gibt es animierte Sequenzen zu vervollständigen, zusätzliche Minispiele und den "wichtigen Aspekt der Metriken zwischen den Charakteren. Wir haben diese Bindungsbeziehung: Je enger sie sind, desto mehr neue Optionen stehen einem offen."

Um mehr über den auffälligen visuellen Aspekt des Spiels und seine "über 8.000 Bilder" rotoskopiertes Schauspiel zu erfahren ("es ist sehr filmisch, aber vielleicht müssen Sie 300 oder 400 Bilder nacheinander über Filmmaterial zeichnen, nur für eine einzige Instanz"), die von Leuten wie Richard Linklater, Loving Vincent, oder Rückgängig, spielen Sie das ganze Video ab.

Frank and Drake führt dich ab heute zu sechs verschiedenen Enden (ja, sie können sich tatsächlich in einigen von ihnen treffen), da das Spiel gerade auf PC über Steam, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox veröffentlicht wurde.