Forza Horizon 6 wurde Berichten zufolge online geleakt

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Wir vermuten, dass es menschliches Versagen war, aber es scheint, dass 155 Gigabyte Daten von Forza Horizon 6 online geleakt wurden (wahrscheinlich das gesamte Spiel), eine Entwicklung, die unter anderem von Insider Gaming gemeldet wurde. Der Fehler liegt darin, dass die auf Steam hochgeladenen Daten nicht verschlüsselt waren und anschließend skrupellosen Hackern und Datenminern zugänglich waren.

In einem Reddit-Forum wurden fotografische Beweise veröffentlicht, die zeigen, dass das Spiel bereits zugänglich ist, obwohl es offensichtlich illegal ist, es herunterzuladen. Sehr unglücklich für Playground Games natürlich, besonders für den Mitarbeiter, der das versehentlich verursacht hat.

Auch wenn es kein storylastiges Spiel ist, empfehlen wir, ein Auge darauf zu haben, wenn du dieses digitale Japan auf eigene Faust erkunden möchtest. Während Sie auf die offizielle Veröffentlichung am 19. Mai warten (15. Mai für diejenigen mit Premium-Editionen), können wir Sie zumindest mit dem neu veröffentlichten Launch-Trailer trösten, den Sie unten finden können.