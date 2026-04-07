Forza Horizon 6 taucht tief in die echte japanische Kultur in einer neuen Dokumentation ein

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Ein Spiel wie Forza Horizon 6 in Japan anzusiedeln bedeutet natürlich mehr, als nur den Fuji-Berg, den linken Verkehr, ein paar Tempel und den Bau einer neongetränkten Version von Tokio dazuzuwerfen. Ein Land wie Japan hat von Natur aus eine reiche Tradition und viele lokale Merkmale, die so authentisch wie möglich nachgebildet werden müssen, damit es sich wirklich wie eine echte digitale Interpretation des Originals anfühlt.

Playground Games möchte nun mehr darüber in einer dreiteiligen Dokumentarserie teilen, die sie The Art of Driving nennen, in der wir einen Einblick in die Künstler bekommen, mit denen die Entwickler zusammengearbeitet haben, um authentische Kunst für das Spiel zu schaffen. Sie diskutieren Inspirationsquellen, Techniken und vieles mehr – das wirkt wie ein wirklich ambitionierter Gegenpol zu all dem KI-Quatsch, den wir heutzutage viel zu oft bekommen.

Schaut euch unten den ersten Teil von The Art of Driving an, der auch viele neue Segmente aus Forza Horizon 6 enthält, die wir noch nicht gesehen haben.

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