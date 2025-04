Forza Horizon 5 (PS5)

HQ

PlayStation-Besitzer konnten die Forza Horizon -Serie noch nie genießen, aber mit der entspannteren Herangehensweise von Xbox an die Plattformexklusivität können wir uns auf ein ziemliches Vergnügen freuen, da die Serie nicht nur ihr Debüt auf einer konkurrierenden Plattform gibt, was noch vor ein paar Jahren undenkbar schien, sondern insbesondere durch Forza Horizon 5, einer der erfolgreichsten Xbox-Starts aller Zeiten ist es auch.

Für diejenigen unter Ihnen, die nicht in den Diskurs um Forza Horizon 5 eingeweiht waren, das ursprünglich im Jahr 2021 auf PC und Xbox veröffentlicht wurde, wird die ursprüngliche Rezension des Spiels, die auch heute noch relevant ist, in einigen separaten Abschnitten folgen, die der PS5-Version gewidmet sind. Auf diese Weise haben wir das Gefühl, dass wir sowohl diejenigen ansprechen, die bereits viel über das Spiel wissen, als auch diejenigen, die es nicht wissen.

Forza Horizon 5 startet im gleichen Zustand wie auf der Xbox, sodass Sie Rally Adventure oder Hot Wheels nicht in der Standardversion zum Preis von 69,99 € erhalten. Es ist umstritten, ob es nicht günstiger gewesen wäre, eine Art Game of the Year Edition mit all diesen Inhalten zu einem niedrigeren Preis auf den Markt zu bringen, aber jetzt ist die Menge an Inhalten, auch abgesehen von den beiden ziemlich coolen Erweiterungen, hier nicht das Problem. Das Spiel verfügt über zwei wichtige grafische Einstellungen, und dies gilt sowohl für PS5 als auch für PS5 Pro. Es gibt entweder Performance bei 60fps oder Quality bei 30fps, aber auf dem Pro hat Quality Raytracing-Reflexionen, während Performance feinere grafische Details bei gleichbleibenden 60fps bietet.

Genau wie Indiana Jones and the Great Circle sieht das Spiel auf PS5 Pro am besten aus, erscheint aber auf beiden Konsolen gestochen scharf. Das Spiel nutzt auch DualSense-Funktionen über haptisches Feedback über den Controller, wenn der Untergrund gewechselt wird, zum Beispiel von Asphalt auf Schotter oder Schlamm, und vor allem adaptive Trigger kommen gut zum Einsatz, wenn man sanft bremst und auf Widerstand stößt. Alles in allem wird die PS5-Version eins zu eins rübergebracht und wirkt daher technisch ausgefeilt, ohne dass ich einen einzigen Kritikpunkt hätte.

Und dann gibt es noch Realms, das als kostenloses Update für alle Ausgaben von Forza Horizon 5 am selben Tag erscheint. Dies ist an sich schon ein etwas weniger zentraler Teil des Spielerlebnisses, da Realms eigentlich nur eine Drehscheibe für frühere saisonale Ereignisse im Spiel ist, wie z. B. Stadium Summer Party und Lunar Drift Arena, die kurz eintrafen und dann früher wieder verschwanden. Sie sind entweder in Free oder Skill unterteilt, und es gibt entsprechende Bestenlisten. Es ist überraschend einfach und wirkt fast rudimentär oder langweilig neben allem, was Horizon 5 bietet, aber auf lange Sicht ist dies natürlich nur ein weiterer Rahmen, den vor allem Spieler nutzen können, um lustige Events zu gestalten, die man einfach und elegant erleben kann. Während der Testphase machte es mir zwar nichts aus, eine Drift-Herausforderung im Lunar Drift Arena ohne Modifikatoren oder Aufregung zu machen, aber ich fragte mich, warum ich es nicht einfach in der offenen Welt machen konnte. Sicher, es gibt ein neues Stadium Track, das eine klassischere Forza -Aktion bietet, und das ist willkommen, aber im Kern ist dies kaum mehr als eine Desktop-Verknüpfung zu bestehenden Inhalten, und das ist nicht der Punkt, an dem Horizon 5 sich auszeichnet.

Das heißt, es ist kostenlos und wird nahtlos als Update für das Spiel geliefert, für das Sie bereits bezahlt haben. Darüber hinaus ist das Spiel, das Sie bekommen, vielleicht eines der besten Arcade-Autospiele aller Zeiten, und um mehr über dieses Spiel zu erfahren, sehen Sie sich meine ursprüngliche Rezension unten an.

Playground hat eine gute Sache mit der Forza Horizon -Reihe. Früher ein zufälliger Ableger der beliebten Motorsport -Hauptserie, aber jetzt ein eigener Gigant, hat die Entwicklung von Horizon -Spielen dem britischen Studio viel kreative Freiheit gegeben und sogar ihre Microsoft-Oberherren beeindruckt, ihnen etwas ganz anderes zu überlassen - Fable.

Und die Übergabe der Leitung eines der wichtigsten Franchises von Microsoft haben wir uns verdient, denn Forza Horizon bleibt eine der beständigeren Serien aller Genres und bietet solide Rennen, wunderschön gerenderte offene Welten, detaillierte Fortschrittssysteme und zufriedenstellende Physik. Nein, nicht alle Horizon Spiele sind gleich, aber jedes hat einen guten Ruf und einen Standard bewahrt, und jetzt versucht Forza Horizon 5 dieses Vermächtnis fortzusetzen.

Dieses Mal führt Playground das Festival Horizon nach Mexiko, einem Land, das reich an Artenvielfalt, wunderschönen Aussichten und beeindruckender kultureller Ikonografie ist. Mit anderen Worten, es ist perfekt, als Plattform für intensive Rennen. Das Einzige, was Sie jedoch von Anfang an über Forza Horizon 5 verstehen müssen, ist, über welches inkrementelle Upgrade wir hier sprechen. Sicher, der Eröffnungslauf überhäuft dich mit visueller Pracht, einer abwechslungsreichen Fahrt durch verschiedene Biome und Spektakel, wie es bei Horizon -Spielen üblich ist, aber unter dem glänzenden Äußeren finden wir die gleiche Engine, die gleichen Regeln, die gleiche Physik, die gleiche übergreifende Struktur, die je nach Perspektive entweder eine Freude oder schädlich sein kann.

Man muss Horizon 5 zugute halten, dass zu keinem Zeitpunkt behauptet, irgendetwas Revolutionäres oder Anderes zu tun, und das tut es auch nicht. Mexiko gilt es zu erkunden, und obwohl einige Änderungen am Gesamtfortschritt vorgenommen wurden (zu denen wir noch kommen werden), sucht man immer noch nach Barn Finds, schaltet neue Stufen der Festival frei, nimmt an verschiedenen Renntypen mit verschiedenen Fahrzeugen teil und peppt es gelegentlich mit einer Reise durch Hauptstützen wie die von Battle Royale inspirierten Eliminator auf. Es gibt Speed Traps und Trailblazers rundherum, Radiokanäle passen zu Moderatoren, Unterhaltungen und schöner Musik in verschiedenen Genres, und alles gipfelt in großen, spektakulären Event-Rennen, bei denen man, meist oberflächlich, gegen andere Verkehrsmittel als ein Auto antritt. All das; Buchstäblich alles, kann als Deskriptor für Forza Horizon 4, Forza Horizon 3, verdammt noch mal fast Forza Horizon 2 verwendet werden. Es ist inkrementell, und obwohl das es nicht weniger befriedigend macht, auf diesen fantastischen Spielplatz zu gehen, Feldwege und riesige Autobahnen (Wortspiel beabsichtigt), ist die Vertrautheit zunächst etwas verwirrend.

Aber in Wirklichkeit geht es bei Horizon -Spielen hauptsächlich um die neue Welt, die es zu erkunden gilt, und Mexiko bleibt einer der detailliertesten Spielplätze, die je entworfen wurden. Während in früheren Kapiteln Elemente von geschäftigen Städten mit genügend Menschen und Verkehr ausgestattet waren, um lebendig zu wirken, abwechslungsreiches Gelände, das unterschiedliche Oberflächen für aufregende Rennen bietet, sowie eine Augenweide - es wurde einfach noch nie so schön verpackt. Die Stadt Guanajuato fühlt sich echt an, wenn Sie durch die alten Abwassertunnel eintauchen und über einen Stadtplatz rasen, auf dem die Einheimischen einen Abend genießen, oder wenn Sie durch Playa Azul brausen und Menschen am malerischen Strand sehen. Hier gibt es Leben und viel Textur, Details und visuelle Pracht, so dass es sich eher wie ein Ort als ein Spielplatz anfühlt (ok, ich höre auf).

Und grafisch ist es auch reichhaltiger. Ich habe meine ganze Zeit in Performance Mode verbracht und selbst bei dichtem Laub, vielen Effekten und anderen Rennfahrern um mich herum felsenfeste 60fps geliefert, und obwohl Sie die höhere Bildwiederholfrequenz für mehr Details aufgeben können, müssen Sie das wirklich nicht. Forza Horizon 5 fühlt sich strukturierter an, ist voller Details und letztendlich ist es wirklich eines der schönsten Spiele der nächsten Generation, die Sie dieses Jahr sehen werden. Kombiniert man das mit einer Vielzahl von Radiosendern, die wiederum zu den Hauptstützen der Serie gehören, wie Bass Arena, Pulse und Block Party, und perfekt akzentuierten Motorgeräuschen und Reifenbrüllen, hat man ein ziemlich üppiges Erlebnis auf Lager.

Wie bereits erwähnt, scheint Playground dieses Mal auf das Feedback der Fans gehört und sein Fortschrittssystem leicht angepasst zu haben, um ein bisschen linearer als zuvor zu sein. Zunächst einmal ist das Seasons -System von Forza Horizon 4 jetzt verschwunden, und stattdessen rast ihr darauf, neue Stages in den sechs verschiedenen Teilen des Festivals freizuschalten. Mexico, Apex, Wilds, Baja, Rush und Street Scene. Jedes bietet unterschiedliche Arten von Ereignissen an, und jedes Mal, wenn Sie eine bestimmte Szene hinzufügen, erhalten Sie neue Ereignisse dieser Art. Wenn du dich also auf Baja konzentrierst, wird deine Karte in Richtung Cross Country Rennen verzerrt, während du dich mit Rush auf PR-Stunts konzentrieren kannst. Gleichzeitig steigst du im Level auf, was dir kaum mehr als mehr Wheelspins gibt. Gleichzeitig kannst du neue Autos kaufen, neue Kosmetika für deinen Charakter freischalten und neue Häuser kaufen, aber was Playground getan hat, ist, die Reise des Spielers zu vereinfachen und es um diesen einen Fortschrittspfad zu machen, und du hast jetzt auch ein klares Ziel; Schalte alle Phasen des Festivals frei. Es gibt der Serie eine klare Überschrift, etwas, das ihr schmerzlich gefehlt hat, und obwohl ja; Die Hauptkarte wird unter der ständigen Flut neuer Ereignisse, die hinzugefügt werden, zu einer Unschärfe, sie ist nicht mehr so verwirrend wie zuvor. Auch; Ihr werdet nicht annähernd so oft unterbrochen wie in Forza Horizon 4, danke den Racing Lords. Hinzu kommen einige zusätzliche Parameter wie das Wetter, was bedeutet, dass Sie die gleichen Veranstaltungen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen fahren können. Die neuen Expeditions, die den Weg zu neuen Bühnen ebnen sollen, sind ebenfalls weitgehend unterhaltsam und präsentieren sich in gewisser Weise als Kurzfilme, mit gut getakteter Kinematografie und erhöhtem Spektakel.

Der Punkt ist; Sie werden viel zu tun finden, und die Rennen sind immer noch abwechslungsreich genug, und Sie können schnell zwischen Circuit Rennen in einem Porsche 918 (ein persönlicher Favorit) und der ausschließlichen Konzentration auf Dirt Rennen in einem Lancia Stratos (auch ein persönlicher Favorit) wechseln. Dazwischen suchen Sie gelegentlich nach Barn Find, tun Speed Traps oder nehmen sogar an den Seasonal Playground Games teil, die zeitspezifisch sind. Es gibt jede Menge Abwechslung, wenn du Horizon Spiele magst, und wenn nicht, tut dieses Spiel buchstäblich nichts, um dich vom Gegenteil zu überzeugen.

Es gibt mehr als 400 Autos in Forza Horizon 5, die die gleiche Art von Vielfalt bieten, die wir gewohnt sind. Es gibt Klassiker wie den Alpine 110, den 1973er Ford Capri oder den alten 1961 E-Type Jaguar, es gibt moderne hochkarätige Rennwagen wie den Koenigsegg Jesko oder den Ferrari 488 Pista. Alle sind in die gleichen Rennserien wie zuvor unterteilt, und du kannst sie alle für fast alle Ereignisse im Spiel verwenden, da die Drivatars ihre Fahrzeuge basierend auf deiner einzigartigen Wahl auswählen. Es ist unglaublich anpassbar, und obwohl es nicht immer der richtige Weg ist, eine unbegrenzte Auswahl zu bieten, scheinen in Horizon alle Rennen perfekt auf die Fahrzeugtypen abgestimmt zu sein.

Auch das Handhabungsmodell hat sich nicht wirklich verändert, so dass wir uns wieder im Land der Menschen befinden. "Wenn es nicht kaputt ist... " Im Wesentlichen; So fühlt sich Horizon schon eine Weile an, und ich persönlich genieße die empfindliche Balance zwischen Arcade-Lenkung, einem eher schwebenden Reifenprofil und einem winzigen, aber unterscheidbaren Motorsport -Einfluss, der der Technologie innewohnt, die das Spiel und das Physikmodell antreibt. Es fühlt sich gut an, wenn nicht sogar großartig.

Forza Horizon 5 ist schön. Es ist abwechslungsreich, es ist gut zusammengestellt, es ist zutiefst lohnend und strotzt nur so vor Inhalten, mit denen man sich beschäftigen kann. Es ist nicht einmal mehr so verwirrend wie früher. Das macht es meiner Meinung nach zu einem der besten Spiele des Jahres, aber wenn du auch nur ein Quäntchen kreative Neuinterpretation der Kernformel erwartest, wirst du vielleicht anders denken. Es gibt keine erzählerische Einzelspielerkampagne als solche, keine Motivationen oder Charaktere mit Plänen, den Hauptspielerpfad zu stärken, kein seltsames Ausrüstungssystem, keine neuen Transportmittel. Dies ist nur mehr Forza Horizon, leicht abgestimmt bis zur Perfektion durch Jahre allmählicher Verbesserung. Es ist aber immer noch der Höhepunkt, und das ist für mich mehr als gut genug.