Forza Horizon 5: Rally Adventure

Letzten Sommer wurden wir mit der ersten Erweiterung für Forza Horizon 5 mit dem verspielten Hot Wheels verwöhnt. Jetzt ist die nächste Erweiterung da und sie bietet etwas ganz anderes, etwas, das in der Spielereihe nicht wirklich erforscht wurde, nämlich Rallye. Was wir bekommen, ist natürlich eher eine Forza Horizon-Version des Sports und nicht gerade eine reine Rallye, was alle Fanatiker des Motorsports sicherlich sofort bemerken werden, aufgrund der Reihe von technischen Dingen, die beweisen, dass dies kein Rallye-Spiel ist. Aber das Spiel sollte nach dem beurteilt werden, was es ist, und nicht nach dem, was einige sicherlich wollen.

Dieses Mal kommen wir in den Genuss einer Karte namens Sierra Nueva, einer Karte, die abwechslungsreich genug ist, um Sie zu interessieren und Teile der Welt enthält, die wir im Basisspiel nicht gesehen haben, wie einen Steinbruch. Wenn das nicht Ihr Ding ist, können Sie sich auf kurvenreiche Bergstraßen, Schluchten oder offene Felder begeben, ganz zu schweigen von Feldwegen, die zum Thema der Erweiterung passen. Das Straßennetz lohnt sich, auch zu und von den Rennen zu fahren, anstatt die Schnellreiseoption zu nutzen.

Der klassische WRC Ford Focus RS von 2001, gefahren von Colin McRae, ist eines der neuen Autos.

Alles beginnt mit einem neuen Festival, Badlands. Diese Festivals oder Außenposten sind für diejenigen unter euch, die das Basisspiel noch nicht gespielt haben, eine Art Ausgangspunkt für verschiedene Arten von Rennen. Badlands konzentriert sich natürlich auf das Rallye-Abenteuer. Die Einführung ermöglicht es uns, dorthin zu fahren, indem wir durch Warteschlangen von Wohnmobilen fahren, von hohen Klippen herunter und die neue Mechanik testen. Dort angekommen, können Sie eines von drei verschiedenen Teams auswählen, die jeweils eine andere Art von Rennen veranstalten. Es gibt die Horizon Raptors, die sich auf Dirt Rally (nicht die gleichnamige Spielserie) auf Schotter und andere gemischte Oberflächen konzentrieren, es gibt die Apex Predators, die sich stattdessen auf Road Rally spezialisieren, das meist auf Asphalt stattfindet, und schließlich die Grit Reapers die gerne nachts und vorzugsweise bei schlechtem Wetter fahren. Die Wahl eines Teams hat keinen großen Einfluss auf das Spielerlebnis, sondern ist wirklich nur eine Möglichkeit, mit einer Art von Rennen zu beginnen. Die anderen werden kurz darauf freigeschaltet.

Natürlich können Sie immer noch jedes Auto fahren, das Sie wollen.

Es gibt rund 25 Veranstaltungen - plus verschiedene Blitzer, Driftzonen und Sprünge - zu erleben, die auf zwei verschiedene Arten gefahren werden können. Entweder die klassische Forza Horizon-Methode, bei der alle Autos gleichzeitig in einem Rennen fahren, oder die neue, rallyeartigere Art, bei der man die bestmögliche Zeit fährt und gleichzeitig versucht, die Zeiten der anderen Fahrer zu schlagen. Zwischenzeiten sind hier in regelmäßigen Abständen enthalten, damit Sie nachvollziehen können, wie weit Sie vor oder hinter Ihnen sind. Ich bevorzuge definitiv die letztere Version, aber wenn Sie es vorziehen, gegen mehrere Gegner gleichzeitig zu fahren, können Sie das auch tun. All dies zusammen mit einem klassischen Kartenlesen für alle Kurven, Sprünge und mehr trägt zum Rallye-Effekt bei, aber der große Haken ist, dass Ihr Instruktor nicht mit Ihnen im Auto fährt, sondern in einem Hubschrauber darüber fliegt. Das Lustigste ist, dass "Hühner!" als Warnung vom Navigator auftaucht, wenn Hühner über die Straße laufen. Es sind solche kleinen Details, die ich am meisten schätze. "Hart links, in leicht rechts, gefolgt von Hühnern!". Fantastisch.

Aber was wäre eine ganze Rallye-Erweiterung ohne ein paar zusätzliche Rallye-Autos? Es gibt insgesamt zehn neue, was ich persönlich für zu wenig halte. Einer davon ist der klassische Ford Focus RS aus dem Jahr 2001, gefahren von Colin McRae und Beifahrer Nicky Grist. Ich hätte mir ein paar mehr reine Rallyeautos gewünscht, ob klassisch oder nicht, da viele andere Fahrzeugtypen, wie z.B. Buggys, in eine Rallye-Version umgewandelt werden. Und da dies der Fall ist, ist die große Frage, wie viel Spaß es macht, diese (und alle anderen) Autos auf dieser neuen Karte zu fahren. Die Antwort ist, dass dies ein sehr unterhaltsames Arcade-Erlebnis ist, und dass Sie jedes Auto fahren können, das Sie mögen, obwohl das Spiel Autos für jedes Rennen empfiehlt, also wenn Sie einen 2015 Volvo V60 Polestar über die mexikanischen Feldwege fahren wollen, können Sie. Finden Sie also in Forza Horizon-Manier ein Lieblingsauto und verwenden Sie es für alle Rennen oder wechseln Sie es von Zeit zu Zeit. Am meisten Spaß hat mir definitiv mit echten Rallye-Autos gemacht, wie dem kürzlich erwähnten Ford Focus.

Eine erhebende Erfahrung.

Forza Horizon 5: Rally Adventure bietet ein Rallye-Erlebnis im Arcade-Stil, von dem man sich nur schwer verzaubern lassen kann. Es gibt eine neue, abwechslungsreiche und schöne Karte, auf der man in klassischen Rallyeautos mit Helikopter-Beifahrern herumfahren kann, und es gibt eine große Auswahl an Rallye-Typen wie Schotter- oder Asphaltrennen. Und es gibt immer noch dieses unterhaltsame Forza Horizon-Rennen, aber jetzt in einem staubigeren Gewand.