Fortnite Schöpfer Tim Sweeney besitzt über 20.000 Hektar Wald in den USA zu Naturschutzzwecken; Altruismus oder Steuerstrategie?

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Eines der Hauptmerkmale von Fortnite ist das Bauen. Seit Jahren fällen Spieler Bäume, um Holz zu gewinnen und Rampen und Plattformen im gefeierten Battle Royale von Epic zu bauen. Tim Sweeney, der Schöpfer des Spiels, tut jedoch praktisch das Gegenteil.

Offenbar erwirbt Sweeney seit etwa 20 Jahren schrittweise Grünflächen in den gesamten Vereinigten Staaten und besitzt nun mehr als 20.000 Hektar Wald. Weit davon entfernt, über dieses Land zu spekulieren oder es für Bauarbeiten zu nutzen, ist am auffälligsten, dass diese Gebiete als Naturschutzgebiete gelten, da niemand Zugang zu ihnen hat, um darauf zu bauen oder das Ökosystem zu zerstören, und er all diese Jahre damit verbracht hat, den natürlichen Zustand des Landes zu erhalten. Ein ehemaliger Epic-Mitarbeiter bei X gibt uns etwas mehr Informationen zu diesem Thema:

Obwohl es so formuliert wirkt, scheint es ein Beispiel für Altruismus und Fürsorge für unseren Planeten zu sein, haben viele Fans nach der Nachricht schnell Theorien entwickelt. Die weit verbreitetste Theorie besagt, dass der Besitz eines solchen Landes Sweeney es ermöglicht, weniger Steuern zu zahlen, indem er einen Teil seines Vermögens dem Schutz dieses Naturraums widmen kann. Unabhängig von den Motiven des Fortnite Schöpfers ist es jedoch immer gut, dass es mehr Naturschutzgebiete gibt und wir aufhören, unseren Planeten schlecht zu behandeln, wenn auch nur ein wenig.

Wirst du dich jedes Mal schlecht fühlen, wenn du in Fortnite einen Baum fällst?