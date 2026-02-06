Fortnite: "Love & Legends"-Event, New Music Pass und mehr!

HQ

Wir haben euch kürzlich vom spektakulären Trailer zu Chappell Roan in Fortnite erzählt, sowie von einigen der Songs, die sie auf ihrem eigenen "Music Pass" begleiten, aber dieses Update kommt nicht allein und bringt uns neue Missionen, kostenlose Levels und neue Kosmetika.

"Love & Legends" ist, wie du dir vorstellen kannst, ein temporäres Event, das kurz vor dem Valentinstag Premiere feiert und den ganzen Februar über läuft und uns alles bietet – von kostenlosen Levels zum Einloggen über Wochenenden mit Erfahrungsboni, einem herzförmigen Sturm, neuen Waffen und neuen Skins basierend auf K-Pop Demon Hunters.

Als ob das nicht genug wäre, gibt es auch exklusive Event-Missionen, bei denen wir für das Spielen im Team mit anderen belohnt werden, und die Benutzeroberfläche wurde aktualisiert, um die Navigation im (zunehmend überfüllten) Fortnite -Menü intuitiver und komfortabler zu machen.

Eine der auffälligsten Änderungen ist, dass jeder Hauptmodus, wie Battle Royale oder Blitz, nun die Option für Ranglisten- und "Null-Bau"-Modi in seiner Benutzeroberfläche bietet, anstatt wie bisher als separate Modi zu zählen.

Hier ist ein Trailer zu diesem neuen Event, und wir empfehlen, Fortnite in den nächsten Tagen zu spielen, da die Login-Boni nur bis zum 19. Februar verfügbar sind.

