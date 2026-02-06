Chappell Roans Fortnite Einführung wurde in einem unglaublich coolen animierten Trailer gezeigt

HQ

Nachdem sie im letzten Jahr darum gebeten hatte, Fortnite beizutreten, und erklärte, dass es eines der wenigen Spiele war, die sie auf ihrer Switch gespielt hat, hat Chappell Roan es endlich in das historische Battle Royale von Epic Games geschafft. Sie reiht sich neben Sabrina Carpenter, Lady Gaga, Ariana Grande und weiteren als neueste Ikone des Fortnite Festivals ein.

Wie zu erwarten, bringt dies viele Hits von Chappell Roan zum Fortnite Festival und ermöglicht es dir, sowohl im Musikmodus als auch im Basismodus von Fortnite als sie zu spielen. Im untenstehenden Trailer sieht man, wie Roan durch eine Reihe cooler Animationsstile zum Leben erweckt wird, darunter Stop-Motion und einen einzigartigen Anime-Look.

Es sieht so aus, als würde sie ein paar Skins haben, zumindest einen basierend auf ihrer Wrestler-ähnlichen Kleidung, einen anderen auf ihrer Rüstung, die sie bei ihrem berühmten Auftritt von Good Luck, Babe bei den VMAs getragen hat (ja, ich kenne mich aus).

Du wirst ihre Tracks spielen können – Good Luck, Babe! Der Geber, und heiß darauf! die zu Fortnite zurückkehren, und der Hit Pink Pony Club kommt ebenfalls zum Fortnite Festival für eine Jam-Session.