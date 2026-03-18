Fortnite kehrt zurück zu Google Spiele morgen, 19. März

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Kürzlich fand der langwierige Rechtsstreit zwischen Epic Games und Google ein Ende, als ein Gerichtsurteil feststellte, dass Googles Play-Store-Provision von 30 % auf 20 % gesenkt wird, was ein Teil dessen war, wofür Epic jahrelang gekämpft hatte. Da dieser Rechtsstreit nun abgeschlossen ist und Google Epic Games erlaubt hat, Fortnite wieder in seinen Store zu bringen, fragen Sie sich vielleicht, wann genau dieses Debüt stattfinden wird.

Es wurde bestätigt, dass Fortnite bereits morgen, am 19. März, zu Google Play zurückkehren wird, etwa sechs Jahre nachdem das Spiel ursprünglich aus dem Store entfernt wurde. Also ja, du kannst Fortnite auf Android-Geräten herunterladen, ohne in Drittanbieter-Shops oder Ähnliches gehen zu müssen.

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Der Haken bei der Rückkehr von Fortnite zu Google Play ist, dass dies effektiv bedeutet, dass Epic keinen weiteren Krieg gegen Google führen kann, da das Gerichtsurteil auch besagte, dass Epic keine weiteren Änderungen am Play Store beantragen oder Googles Namen öffentlich durch den Dreck ziehen darf. Im Grunde scheint dieser andauernde Kampf nun vorbei zu sein, und wir können einfach wieder das Battle Royale auf einer Vielzahl mobiler Geräte genießen.