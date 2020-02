Fortnite Kapitel 2: Staffel 2 ist live

You watching Werben

Epic Games wollte Nintendo heute Nachmittag nicht die gesamte Nachrichtenlandschaft überlassen, deshalb haben die hart-arbeitenden Entwickler von Fortnite rechtzeitig eine zweite Saison 2 gestartet (das muss man jetzt wohl so nennen, nachdem das Game im schwarzen Loch "neu geboren" wurde). Superhelden und Geheimagenten sind das große Thema dieses Updates, doch nicht alle Figuren wurden vom Kreativteam gestaltet. Im neuen Cinematic-Trailer sehen wir Deadpool, sowie ein Kostüm, das an Catwoman erinnert.

Wie zur regelmäßigen Aktualisierung eines Live-Service-Spiels vorgesehen wurde auch der Battle Pass aufgefrischt, um zahlenden Spielern unterschiedliche Skins und Freischaltoptionen anzubieten (viele der Kosmetikoptionen werden sowohl für die gute als auch für die böse Seite freigeschaltet, wenn ihr bestimmte Aufgaben erfüllt). Auf der offiziellen Webseite findet ihr alle weiteren Skins, Waffen, Gleitschirme und sonstige Objekte, die mit diesem neuen Battle Pass eingeführt werden. Wie gewohnt zahlt ihr 950 V-Bucks für den Spaß.

Fortnite Kapitel 2 - Season 2 bringt einige Änderungen an der Karte mit sich, damit die insgesamt besser zum übergeordneten Agententhema passt. Im Nordosten steht neuerdings eine Luxusyacht bereit, während wir im Südwesten auf einer Ölplattform herumspionieren dürfen (übrigens stilecht in Pappkartons, genau wie das große Vorbild Solid Snake. Die Mitte der Karte wird wahrscheinlich in den ersten Stunden besonders beliebt sein, da sich dort die beeindruckende Hauptbasis befindet, die man im Trailer sieht.

Der kostenpflichtige PvE-Spielmodus Save the World setzt derweil auf klassisches Gameplay mit Pfeil und Bogen. Nachdem diese Waffe bereits beim Valentinstag ein Thema war, wird Epic Games die altertümliche Fernkampfwaffe bis zum 3. April im Fortnite-Shop anbieten. Weitere Infos gibt es beim Entwickler.

Im Kreativmodus dürfen sich Spieler mit dem Start der zweiten Staffel (auch Version 12.00 genannt) auf drei neue Inseln freuen: