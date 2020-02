Liebe und Krieg leben lang in Fortnite

Das erste große Update von Fortnite im Jahr 2020 ist eingetroffen, Love and War heißt es. Neu ist der Search&Destroy-Spielmodus für zwei Sechserteams (eine Seite verteidigt Positionen, das andere will dort eine Bombe legen und diese hochgehen lassen). Punkte gibt es nicht nur für Bombenleger, sondern auch für Killermaschinen. Wer an Love and War teilnimmt, darf sich weitere, kosmetische Gegenstände sichern. Den unglaublich kurzen "Trailer" zum Event gibt es unten zu sehen, die Veranstaltung dauert bis zum 17. Februar an.

