Formel-1-Teams und Stakeholder werden Treffen abhalten, um die neuen Regeln zu bewerten, aber es werden keine großen Änderungen erwartet

HQ

Die umstrittenen neuen Regeln in der Formel 1, bei denen einige Fahrer dafür und andere dagegen sind, könnten zu Änderungen führen, aber erst nach dem Großen Preis von Japan am 29. März. Die Absage aller Rennen im April, die für Bahrain und Saudi-Arabien geplant waren, bedeutet, dass nach einigen Fahrern, wie Max Verstappen oder Fernando Alonso, Zeit für eine gründliche Bewertung bleibt, obwohl nicht jeder Fahrer das gleich sieht.

Laut Motorsport gibt es einen "laufenden Dialog" zwischen Teams und Interessengruppen sowie eine Bewertung der neuen Regeln. Sie berichten jedoch, dass der derzeitige Konsens ist, dass vor dem Großen Preis von Japan keine wesentlichen Änderungen erforderlich sind und dass FIA sowie verschiedene Teams die Lage nicht so schlimm sind und keine sofortige Intervention erforderlich ist.

Einer der Hauptverteidiger der aktuellen Vorschriften ist Mercedes-Chef Toto Wolff, wie zu erwarten, da sie die ersten beiden Rennen mit Siegen von George Russell und Andrea Kimi Antonelli dominiert haben. "Aus Unterhaltungssicht haben wir heute zwischen Ferrari und Mercedes gutes Rennen gesehen. Viele Überholungen. Wir waren alle Teil der Formel 1, wo es buchstäblich kein Überholen gab. Manchmal sind wir zu nostalgisch wegen der guten alten Jahre. Aber ich finde, das Produkt ist an sich gut."

Wolff fügte sogar hinzu und sagte, dass "das Fahren des Autos für manche nicht am angenehmsten ist", und dass alle Indikatoren darauf hindeuten, dass die Menschen es lieben.