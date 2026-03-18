Fluggesellschaften erhöhen die Tarife und kürzen Routen, da die Treibstoffkosten stark ansteigen

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Globale Fluggesellschaften erhöhen laut den neuesten Daten die Ticketpreise und kürzen Strecken, da die steigenden Treibstoffkosten im Zusammenhang mit dem Krieg mit Iran die Luftfahrtindustrie stören.

Fluggesellschaften wie Delta Air Lines und American Airlines warnten vor mehreren Hunderten Millionen Dollar an zusätzlichen Ausgaben, wobei allein Delta im März aufgrund höherer Jettreibstoffpreise mit einer Kostenerhöhung von 400 Millionen Dollar konfrontiert war.

Die Krise hat Fluggesellschaften wie Scandinavian Airlines bereits dazu gezwungen, einige Flüge zu kürzen, während weit verbreitete Unterbrechungen im Luftraum und steigende Kosten weiterhin den weltweiten Betrieb beeinträchtigen. Branchenführer sagen, die Situation könnte den größten Schock für die Luftfahrt seit der COVID-19-Pandemie auslösen.