Florence Pugh wurde zu einer "frechen Karen", um einen Thunderbolts* Stunt zu vollenden

Ich verstehe keine Leute, die Höhen lieben. Ich habe keine Todesangst vor ihnen, aber die Vorstellung, vom zweithöchsten Gebäude der Welt zu springen, begeistert mich nicht gerade. Das Gleiche gilt nicht für eine gewisse Florence Pugh, die genau das für Thunderbolts* getan hat.

Im Gespräch mit Fandango erklärte Pugh, dass ihr Sprung von der Merdeka 118 in Kuala Lumpur ursprünglich im Drehbuch für den Film stand, aber als der Termin für die Aufnahme näher rückte, wurden die Leute bei Marvel skeptischer gegenüber dem Stunt. Pugh wollte die Idee jedoch nicht sterben lassen und wollte den Stunt unbedingt selbst machen.

"Ich habe alle E-Mails beantwortet. Es stand im Drehbuch, und dann, als wir den Dreharbeiten immer näher kamen, sagten sie, dass sie nicht glauben, dass es passieren wird, weil es eine verrückte Versicherungstortur ist und wir mich natürlich nicht vom zweithöchsten Gebäude der Welt stürzen werden", sagte Pugh. "Ich dachte mir, was zur Hölle? Natürlich sind wir das! Das müssen wir tun... Ich war eine freche Karen, die Kevin [Feige] eine E-Mail schickte und sagte, dass es Wunder für die Pressetour bewirken wird. Das müssen wir tun! Wir werden drei Frauen haben, die drei verschiedene Guinness-Weltrekorde brechen."

Obwohl Pugh ein Fan von Höhen ist, gab sie zu, dass der Sprung eine ziemlich einschüchternde Leistung war. "Die mentale Kontrolle, die ich an diesem Tag ausüben musste, war eine eigene Superkraft", fügte sie hinzu. Aber wie wir im neuesten Teaser gesehen haben, hat es der Stunt in den Film geschafft und sieht so furchterregend aus, wie er klingt.