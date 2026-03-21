Flight Simulator 2024 erscheint für PSVR2 – und es sieht wild aus

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Hat Microsoft die Playstation VR2 gerade wieder interessant gemacht? Es sieht ganz so aus, denn plötzlich wurde angekündigt, dass Flight Simulator 2024 es auf der Playstation 5 per Update unterstützen wird. Das bedeutet, dass das Erlebnis, im digitalen Cockpit zu sitzen, grundlegend verändert wird. Wie cool ist das?

VR-Unterstützung soll später in diesem Jahr veröffentlicht werden und das gesamte Spiel abdecken, vom größten bis zum kleinsten Flugzeug, unabhängig vom Missionstyp, mit vollständiger Integration von Steuerung und Eingabegeräten. Kurz gesagt, es ist unglaublich beeindruckend. In einem Blogbeitrag schreiben sie:

"Mit bis zu 125 verschiedenen Flugzeugen zum Ausprobieren, von denen viele ein ganz anderes Erlebnis durch VR bieten, Microsoft Flight Simulator 2024 strebt ein erhöhtes Maß an Authentizität im simulierten Fliegen sowohl für Fans als auch für Neulinge an."

Besitzt du VR2 und wirst du es später dieses Jahr mit Flight Simulator testen?