Firma hinter der Wolfs-"Wiederauferstehung" enthüllt einen gefrorenen Biovault für bedrohte Arten

Colossal Biosciences, das Biotechnologieunternehmen, das für seine Bemühungen bekannt ist, ausgestorbene Tiere wie den Schattenwolf, Dodo und Wollmammut wiederherzustellen, hat Pläne angekündigt, einen großflächigen Biovault für bedrohte Arten in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu errichten. Die Einrichtung, die im Museum der Zukunft in Dubai untergebracht sein wird, wird Millionen von gefrorenen Gewebe- und biologischen Proben von rund 10.000 Arten lagern, darunter die 100 weltweit am stärksten gefährdeten Arten und innerhalb der VAE.

Das in Dallas ansässige Unternehmen sagt, dass der Tresor einen doppelten Zweck erfüllen wird: die Forschung zu Naturschutz und Biodiversität zu unterstützen und gleichzeitig genetisches Material zu bewahren, das eines Tages zur Wiederherstellung von Arten genutzt werden könnte, falls sie aussterben. Colossal-Mitbegründer und CEO Ben Lamm verglich das Projekt mit dem Svalbard Global Seed Vault und argumentierte, dass Tiere eine ähnliche globale Unterstützung benötigen, da die Aussterberaten schneller steigen, als traditionelle Naturschutzmaßnahmen mithalten können.

Wissenschaftler und Naturschutzorganisationen begrüßen diese Ambition, warnten jedoch, dass Kryobanking allein kein Ersatz für den Schutz von Arten in freier Wildbahn ist. Experten betonten die Bedeutung von Governance, internationaler Zusammenarbeit und langfristiger Finanzierung und wiesen darauf hin, dass eingefrorene Biobanken am effektivsten sind, wenn sie zusammen mit Lebensraumschutz und aktiven Schutzstrategien genutzt werden. Colossal sagt, die Dubai-Stätte sei die erste in einem geplanten globalen Netzwerk von Biovaults, die darauf abzielen, die biologische Vielfalt der Erde zu erhalten...