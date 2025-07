Peter Jacksons Schatz: Der King Kong der Vögel könnte wieder auferstehen

HQ

Während Peter Jackson sich darauf vorbereitet, mit einem neuen Herr der Ringe-Film nach Mittelerde zurückzukehren, begibt er sich auch auf ein Abenteuer in der realen Welt, das direkt aus der Science-Fiction klingt. Der gefeierte neuseeländische Regisseur hat sich mit Colossal Biosciences, einem in Texas ansässigen Gentechnik-Unternehmen, zusammengetan, um den Riesenmoa der Südinsel zurückzubringen, einen flugunfähigen Vogel, der vor etwa 600 Jahren ausstarb.

Einst mehr als 3,6 Meter hoch und über 200 Kilogramm schwer, dominierte der Moa die alten Wälder Neuseelands, bevor er kurz nach der Ankunft der polynesischen Siedler verschwand. Jetzt hoffen Jackson und seine Mitarbeiter, die Spezies mit Hilfe von wiedergewonnener DNA und fortschrittlichen Gen-Editing-Techniken wiederzubeleben und das zu schaffen, was manche als wissenschaftliche Version von Jurassic Park bezeichnen.

Jackson, ein langjähriger Moa-Enthusiast mit einer persönlichen Sammlung von über 400 versteinerten Knochen, ist mehr als ein gelegentlicher Unterstützer. Er hat 15 Millionen Dollar in Colossal investiert und arbeitet eng mit dem Ngāi Tahu Research Centre an der University of Canterbury zusammen, das den größten Māori-Stamm auf der Südinsel darstellt. Die Zusammenarbeit zielt nicht nur darauf ab, die Moa wiederzubeleben, sondern auch die moderne Wissenschaft wieder mit dem Wissen und dem Naturschutz der Ureinwohner zu verbinden.

Der Moa reiht sich nun in eine wachsende Liste ausgestorbener Tiere ein, auf die Colossal abzielt, darunter das Wollmammut, der Dodo und der Tasmanische Tiger. Das Unternehmen behauptet, dass es jüngste Durchbrüche gegeben hat, darunter genetisch veränderte Grauwölfe mit schrecklichen Wolfsmerkmalen und "wollige Mäuse" mit mammutähnlichen Merkmalen, die eine neue Ära in der synthetischen Biologie einläuten.

Aber natürlich sind nicht alle überzeugt. Kritiker argumentieren, dass es irreführend ist, diese Bemühungen als "De-Extinktion" zu bezeichnen. Was geschaffen wird, sagen sie, sind manipulierte Hybriden, Tiere, die zwar gut aussehen, aber biologisch und verhaltensmäßig weit von ihren alten Vorfahren entfernt sind. Andere befürchten, dass die Wiederbelebung ausgestorbener Arten die Finanzierung und Aufmerksamkeit von der dringenden Aufgabe ablenkt, die zu retten, die wir noch haben.

Colossal seinerseits behauptet, dass das Ziel über das Spektakel hinausgeht. CEO Ben Lamm ist davon überzeugt, dass die gleichen Instrumente, die zur Wiederbelebung ausgestorbener Tiere verwendet werden, gefährdeten Arten helfen könnten, indem sie die genetische Vielfalt und Widerstandsfähigkeit wiederherstellen. Die Moa, so argumentiert er, könnten eines Tages eine Rolle bei der Wiederherstellung der einheimischen Ökosysteme Neuseelands spielen, von denen sich viele mit großen Pflanzenfressern entwickelt haben, die es nicht mehr gibt.

Im Moment befindet sich das Projekt in einem frühen Stadium. Wissenschaftler sequenzieren alte DNA aus Moa-Knochen und vergleichen sie mit der von lebenden Verwandten wie dem Emu. Die Hoffnung ist, das Genom der Moas zu rekonstruieren und schließlich ein lebendes Exemplar aus genetisch veränderten Embryonen auszubrüten.

Es ist ein komplexer und ungewisser Prozess, der schwierige ethische Fragen aufwirft. Aber für Jackson, dessen Karriere das Fantastische mit dem Epischen vermischt hat, stellt der Moa mehr als nur Wissenschaft dar. "Die Hoffnung, dass wir in ein paar Jahren wieder einen Moa sehen werden... das gibt mir mehr Freude und Befriedigung, als jeder Film jemals hat", sagt Jackson.