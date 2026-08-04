Fire Emblem: Fortune's Weave öffnet seine Welt und Möglichkeiten mit starkem Einfluss von Persona

HQ

Wir haben gerade Nintendos Übertragung auf Fire Emblem: Fortune's Weave gesehen, dem nächsten großen Teil der Strategiereihe, der diesmal exklusiv für die Nintendo Switch 2 veröffentlicht wird. Falls du den Livestream verpasst hast, keine Sorge – wir haben eine umfassende Zusammenfassung von allem zusammengestellt, was das Spiel zu bieten hat. Und du wirst es brauchen, denn das ist ein viel umfassenderes und tiefgründigeres Spiel als zunächst gedacht...

Zunächst einmal, und wie so oft bei jedem Teil von Fire Emblem (auch wenn das nicht immer die Regel war), ist Fortune's Weave ein eigenständiges Abenteuer innerhalb der Serie, das im Dagdano-Imperium spielt – einem wohlhabenden Kontinent unter dem Schutz der Götter, von dessen Hauptstadt Dagsion aus der souveräne Solel herrscht. Er organisiert die Heldenspiele, zu denen Teilnehmer aus allen Teilen der Welt auf der Suche nach einem besonderen Preis kommen, da Solel dem Sieger einen Wunsch erfüllen wird.

So entfalten sich die Wege der vier Helden der Protagonisten. Auf Cai's Path (aus Ribeira) versucht dieser junge Mann, seinen Vater aus dem Gefängnis zu befreien, wo er wegen eines Irrtums festgehalten wird. Dietrichs Pfad folgt ein Fremder, der sich im Kampf einen Namen machen will. Theodora (aus dem Königreich Saramis) versucht, die Ehre ihres Königreichs und seiner Todesgöttin wiederherzustellen, während Leda, eine in Ungnade gefallen gelassene Adlige, die nun als Tänzerin arbeitet, Rache für den Mord an ihrem Vater sucht.

Wie es das Markenzeichen der Serie ist, wählst du vor jedem Kampf deine Charaktere aus und positionierst sie auf dem Schlachtfeld, im klassischen rundenbasierten Kampf der Serie mit Siegbedingungen. Jeder Charakter hat einen einzigartigen Kampfstil, der auf einem klassischen "Schere-Stein-Papier"-System basiert, bei dem bestimmte Waffen gegen bestimmte Einheitentypen effektiver sind als andere, während ihr Benutzer gegen andere verwundbar ist. Position ist entscheidend für den Kampf. Du kannst auch Magie und das Gelände zu deinem Vorteil nutzen oder vorbereitet sein, wenn die Situation knifflig wird. Als einzigartiges strategisches Element gibt es spezielle Kampfaktionen, bekannt als 'Blaze Arts', die Seele im Austausch für Kraft verbrauchen. Dazu gehören mächtige Offensivzauber, Buffs, Teleportation und Monsterbeschwörungen.

Die Mechanik, die es dir erlaubt, den Kampf in eine vorherige Runde zurückzuspulen, um den Kampf von dort aus zu drehen, kehrt zurück. Es gibt auch verschiedene Unterklassen für denselben Charakter. Die Klassen sind in Einstiegsklassen (5), Intermediate (10) und Fortgeschrittene (7) unterteilt.

Das Erkunden von Dagion zwischen den Kämpfen ist unerlässlich, um sich auf die bevorstehende Konfrontation vorzubereiten. Auf dem Marktplatz kannst du mit Waffen und Klassen trainieren und bessere Kampftechniken lernen. Du kannst auch Ausrüstung kaufen und deine Waffen und Rüstungen aufrüsten. Du kannst Segnungen von den Göttern erhalten, indem du als Assistent in einem ihrer Tempel dienst. Es gibt Nebenquests mit großzügigen Belohnungen, und du kannst neue Krieger rekrutieren, die dein Team für die Heroic Games ergänzen. Es scheint sogar ein Social Links-System zu geben, um die Bindungen zu deinen Begleitern zu stärken. Diese Mechanik ist stark von den Interludes in der Persona-Reihe inspiriert.

Auch wenn es so scheint, als könne man nur einen der vier Helden wählen, um Fire Emblem: Fortune's Weave bis zum Ende zu begleiten, hat jeder eine eigene Handlung und man kann jederzeit zwischen einer der vier Geschichten wechseln. Der Fortschritt wird für jede Geschichte separat gespeichert. Aber zusätzlich zu dieser Vier-Wege-Handlung... Es gibt ein apokalyptisches Ereignis, das droht, die Welt zu zerstören, indem es die Tore zur Unterwelt öffnet, mit einem neuen Protagonisten, und du kannst dich entscheiden, dieser großen Bedrohung allein zu begegnen oder in die Ära der vier Helden zurückzukehren und ihr Schicksal zu ändern, damit sie dir in der letzten großen Schlacht helfen können.

Bei so viel Inhalt mag es überwältigend wirken, aber Fire Emblem könnte genau das große Spiel sein, das die Nintendo Switch 2 braucht, um eine neue Generation für sein Strategiegameplay zu fesseln, jetzt kombiniert mit Teammanagement, sozialen Bindungen und unterschiedlichen Zeitlinien.

Abschließend und um die Spieler zu begeistern, hat Nintendo Music heute Musik aus dem Spiel in die App aufgenommen, ebenso wie Nintendo Today! bietet jetzt mobile Hintergrundbilder an, und in den nächsten Tagen werden weitere weitere folgen.

Fire Emblem: Fortune's Weave erscheint exklusiv für die Nintendo Switch 2 am 17. September. Wirst du es abholen?