Firaxis von Entlassungen betroffen, da Take-Two Wachstum prognostiziert

Take-Two prognostiziert ein Wachstum von rund fünf Prozent, was tun sie also? Bauen Sie natürlich Personal ab. Nun wurde bestätigt, dass neue Entlassungen den Civilization-Entwickler Firaxis Games treffen. In einer Erklärung gegenüber Game Developer sagte ein Sprecher, dass das Studio am Donnerstag im Rahmen einer umfassenderen Umstrukturierung einen sogenannten "Personalabbau" durchgeführt habe.

Der Grund? "Prozesse zu optimieren" für mehr Anpassungsfähigkeit, Zusammenarbeit und Kreativität. Wie viele genau entlassen wurden, bleibt unklar, aber Quellen, die mit der Situation vertraut sind, behaupten, dass die Kürzungen Dutzende von Mitarbeitern betreffen. Auf LinkedIn haben bereits mehrere Entwickler ihren Abgang bestätigt, darunter die Autorin Emma Kidwell, der leitende QA-Tester Logan Blackwood, der leitende Charakterkünstler Matthew Davis und die Produzentin Maya H. Kidwell, die fast fünf Jahre bei Firaxis verbracht hatte, schrieb, dass sie zu den Betroffenen gehöre und nun nach neuen Möglichkeiten suche.

Die Entlassungen kommen zur gleichen Zeit, in der die Muttergesellschaft Take-Two für das kommende Geschäftsjahr ein Wachstum prognostiziert, obwohl Grand Theft Auto VI auf nächstes Jahr verschoben wird. Der Publisher rechnet immer noch mit rund fünf Prozent höheren Einnahmen und einem Gesamtschub von sechs Milliarden Dollar, dank kommender Titel wie Borderlands 4, Mafia: The Old Country und den neuesten Iterationen von NBA 2K und WWE 2K.

Wir wünschen den Betroffenen viel Erfolg für ihren weiteren beruflichen Werdegang.