Finnland plant ein neues Überwachungszentrum zum Schutz von Unterwasserkabeln in der Ostsee

Finnland arbeitet daran, den Schutz kritischer Unterwasserinfrastruktur in der Ostsee zu stärken, indem es ein neues maritimes Überwachungszentrum einrichtet, da die Befürchtungen über wiederholte Schäden an Stromkabeln, Telekommunikationsverbindungen und Pipelines seit 2022 zunehmen. Die Initiative, angeführt vom finnischen Grenzschutz, wird in Koordination mit den benachbarten baltischen Staaten und der Europäischen Kommission weiterentwickelt.

Das geplante Zentrum wird sich auf Prävention statt auf Reaktion konzentrieren und eine verstärkte Überwachung des Seeverkehrs im Finnischen Meerbusen einsetzen. Die finnischen Behörden sagen, das Projekt sei Teil einer umfassenderen EU-Strategie zur Sicherung von Unterseekabeln, die parallel zur verstärkten militärischen Präsenz der NATO in der Region nach Russlands Invasion in der Ukraine verläuft.

Laut dem Grenzschutz (über Reuters) wird das System Meeresbodensensoren, künstliche Intelligenz und den Echtzeit-Datenaustausch mit Verbündeten kombinieren , um verdächtiges Schiffsverhalten frühzeitig zu erkennen. Die Verantwortlichen wiesen auf ungewöhnliche Änderungen in der Geschwindigkeit oder dem Kurs der Schiffe als wichtige Warnzeichen hin, wollten jedoch nicht angeben, welche Technologien bereits einsatzbereit sind.

Die Entscheidung folgt auf mehrere Vorfälle in den letzten Jahren. Die finnischen Behörden haben mehrere Schiffe beschlagnahmt, die verdächtigt werden, Unterwasserinfrastruktur zu beschädigen, indem sie Anker schleiften, darunter Fracht- und Ölschiffe, die durch die Ostsee fahren. Beamte sagen, dass ein schnelles Eingreifen in diesen Fällen wahrscheinlich weitere Schäden verhindert hat.

Das Überwachungszentrum wird schrittweise mit bestehenden nationalen Fähigkeiten gebaut, wobei Finnland ebenfalls EU-Mittel zur Unterstützung des Projekts beantragt. Da die Spannungen in der Region weiterhin hoch sind, sagen finnische Beamte, das Ziel sei klar: Verwundbarkeiten zu verringern und Störungen zu stoppen, bevor sie zu größeren Sicherheitsbedrohungen eskalieren.