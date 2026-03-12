Finalissima: Das Spiel Spanien gegen Argentinien könnte im Bernabéu ausgetragen werden, wenn Argentinien zustimmt

HQ

Das Fußballspiel zwischen Spanien und Argentinien, das Finalissima, zwischen den Weltmeistern und den Europameistern, weniger als drei Monate vor der Weltmeisterschaft, könnte im Bernabéu-Stadion in Madrid stattfinden. Ursprünglich war das Spiel in Doha, Katar, geplant, und die Tickets waren bereits verkauft, aber der Konflikt im Nahen Osten macht die Feier des Spiels unmöglich.

UEFA, CONMEBOL und Katar (das das Spiel trotz des Veranstaltungsortwechsels weiterhin organisiert) haben in den letzten zwei Wochen daran gearbeitet, einen neuen Standort zu finden, aber die meisten großen Stadien Europas (wo die meisten der besten spanischen und argentinischen Spieler spielen und wohnen) werden für Freundschaftsspiele der WM-Playoffs genutzt. Das Stadion von Real Madrid ist kostenlos (im Gegensatz zu Atletis Metropolitano, das am selben Tag ein Freundschaftsspiel zwischen Marokko und Ecuador ausrichtet) und hat laut El País die Zustimmung der UEFA und Katar erhalten.

Tatsächlich möchte Katar, dass es das Bernabéu ist. Das Spiel war Teil eines Pakets namens Qatar Football Festival: Neben dem Spiel zwischen den beiden Weltmeistern sollten Spanien und Argentinien Freundschaftsspiele gegen Saudi-Arabien, Ägypten, Katar und Serbien austragen.

Das einzige Problem ist jetzt Argentinien: Das Spiel irgendwo in Spanien zu spielen, würde bedeuten, dass sie "Heimvorteil" hätten. Katar wurde ursprünglich als neutraler Austragungsort ausgewählt, und ein Spiel in Spanien würde natürlich bedeuten, dass die meisten Zuschauer Spanien anfeuern würden. Man sollte nicht vergessen, dass das Finalissima kein Freundschaftsspiel ist, sondern eine offizielle Trophäe, die von CONMEBOL und UEFA gefeiert wird, obwohl sie nur dreimal ausgetragen wurde: 1985, 1993 und 2022 (Argentinien gewann zweimal, darunter 2022).

Da das Datum schnell näher rückt (27. März), sollte in wenigen Tagen eine Entscheidung über den Austragungsort des Spiels Spanien gegen Argentinien getroffen werden.