Final Fantasy XVI erscheint im September auf dem PC

Fünf Monate sind vergangen, seit Produzent Naoki Yoshida sagte, dass sich die PC-Version von Final Fantasy XVI in der "Endphase der Optimierung" befindet, also haben wir schon seit geraumer Zeit gespannt auf Neuigkeiten über ein Veröffentlichungsdatum gewartet. Das Warten hat endlich ein Ende.

Der Trailer unten zeigt, dass Final Fantasy XVI am 17. September auf Steam und im Epic Games Store erscheinen wird. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie einen Monat warten müssen, um es zu spielen, denn eine Demo ist ab sofort verfügbar. Dies ist der Anfang des Spiels, so dass du dort weitermachen kannst, wo du aufgehört hast, wenn du dich entscheidest, das Spiel in vier Wochen zu kaufen... Zumindest, wenn die noch nicht bekannt gegebenen PC-Spezifikationen nicht zu anspruchsvoll sind.